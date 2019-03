Entre el humor y la reflexión

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

afcastab@gmail.com

En la semana aparecieron en Cuba tres nuevos hijos de Maradona. Aún se ignora el sexo de este trío. Sus mamis le alegraron la vida a un Diego que fue a La Habana buscar traumatólogo y acabó dándole trabajo a la partera. Los cubanitos vienen a sumarse al batallón de hijos demorados que el crack de siempre sigue estrenando. Y están precalentando para salir a la luz y empezar a tomar contacto con el resto de una hermandad tan distanciada y expandida.

¿Cómo habrá sido la vida de estos nenes despadrados? Las madres les fueron enseñando a no perderle pisadas a ese famoso gambeteador que los había traspapelado. Hoy, después de un largo tramitar, el trío oficializado pasará a formar parte de la cantera de un jefe de familia inagotable y remolón. Diego, padre ausente en tiempos de pañales y guarderías, se está reencontrando con unos vástagos ya criados que no piden juguetes sino subsidios. Son hijos tardíos que llegan en tiempo de alargue y van a jugar en el equipo de un crack invulnerable. Los recobrados estaban allí, entre los olvidos de un genio del fútbol que en la vida y en la cancha practicó de manera incomparable el arte del engaño y la simulación.

El Diez está preocupado y a la espera de nuevas apariciones. Su abogado Matías Morla ya avisó: “Diego estuvo mucho tiempo en Cuba. En ese momento estaba soltero. Se portó mal. Va ser un tema complicado. Van a ser muchos los Maradona, aunque haya gente que no quiera, van a ser muchos”. Y la realidad cada tanto muestra que su legado se derrama por varias tierras y que ahora hasta los jeques andan averiguando si Diego también allí dejó las semillas de una apellido que tiene la posteridad asegurada pero desparramada.

Morla hizo mucho ruido con esta noticia: “Diego tiene tres hijos en Cuba y próximamente los reconocerá… El se va a hacer cargo”. Maradona estuvo en la isla en varias oportunidades. Llegó primero a La Habana en enero del 2000 para someterse a un tratamiento de rehabilitación. Y volvió en el 2005. Con esta triple aparición, son ocho en total los hijos de Maradona: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr., Diego Fernando además de los tres chicos cuyos nombres todavía no trascendieron. Jana y Diego Jr. fueron los últimos en recibir el apellido del Diez, que los había negado durante muchos años. Y ahora estos nuevos negados se agregan a un plantel que siempre esta fichando herederos y sorpresas.

Alguna vez lo dijimos: La paternidad de Maradona es un melodrama por entrega que le va sumando invitados y capítulos a su poblado elenco filial. Cada aparición obliga a repensar los contornos de una saga familiar que tiene alianzas, colados, broncas y rencores. La vidriera de Dalma y Gianinna, dueñas absolutas durante años de ese padre incomparable, ha quedado eclipsada por el surgir de nuevos hermanos que han ensanchado parentelas y enojos y han convertido al ADN del Diez en una inagotable fábrica de aparecidos.

Los flamantes hijos que una cigüeña demorada viene trayendo desde Cuba, explica mejor el amor de Diego por una tierra que le dio hospitalidad, novias, medicina y nenes. En otras latitudes tomaron nota de esta novedad. Y los custodios de Diego empiezan a seguir de cerca a todas las amigas con panza. Saben que la veteranía no ha mellado el poder de fuego de un astro que la sigue embocando. Su fabulosa herencia material, eso sí, se va achicando apresuradamente, aunque no tanto como el acobardado peso argentino. Este “hat-trick” colosal llegó en la semana de la Mujer, un homenaje acaso a dos cubanas ninguneadas que desde hace mucho andaban tras la validación de un padre que toca y se va y al que hoy sus hijos le tiran por la cara una infancia con apellido en suspenso. Estas madres que aparecieron en la última semana debieron sortear un largo peregrinar para que a Diego, con ADN alcahuete y buena memoria, no le quede otra que incorporar tres descendientes más a un árbol genealógico con pocos frutos y muchos gorriones.

PD. El Carnaval dejó ver los nuevos disfraces de las mascaritas de siempre. Macri estrenó traje de enérgico y furioso. Y Cristina se viste de mansa y tolerante. ¿Usted les cree?