La historia platense detrás del video de un nene con leucemia pidiendo por otro chiquito

Grabó un mensaje conmovedor solicitando que donen sangre a otro nene que le diagnosticaron la misma enfermedad

Cuando hay casos de niños que padecen alguna enfermedad y necesitan de ayuda, como colaboración para conseguir dadores de sangre o en otros casos juntar dinero para realizar un tratamiento, es común que esos pedidos se expresen y difundan a través de las redes sociales.

En este caso, en nuestra Ciudad, un caso tomó protagonismo en las últimas horas porque es un propio nene que padece una enfermedad quien a través de un video pide la ayuda para un amigo.

"Soy Nacho Solari, tengo leucemia y me trato en el Hospital de Niños de La Plata y cuando me diagnosticaron la enfermedad yo necesitaba que me donen sangre y muchísima gente me ayudó y todavía les agradezco por eso", dice el nene de 10 años en la grabación.

Luego detalla que "ahora tenemos a un nene de 13 años (Gabriel Peredo) que lo diagnosticaron y necesita un grupo de sangre que es muy difícil de conseguir que es el 0 negativo. Sería genial que puedan ayudar para que el chico pueda seguir adelante con más garra todavía y estaría buenísimo que ayudemos".

Quienes puedan ayudar, se pueden acercar al Instituto de Hemoterapia (15 y 66) de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y los sábados de 7:00 a 13:00 horas.

El DIA habló con Carla Monti, la mamá de Nacho y le contó la historia de como y por qué se grabó el video. "A mi hijo le diagnosticaron leucemia en febrero del año pasado. Pasó por todo el proceso de tratamientos, quimioterapias e internaciones y con su fuerza de voluntad y templanza pudo evolucionar muy favorablemente con su enfermedad".

Ignacio "Nacho" Solari concurre a quinto grados en el colegio Benito Lynch de nuestra ciudad. Con los recaudos lógicos (con barbijo y limitaciones en algunas actividades) pudo comenzar el ciclo lectivo de este año junto a sus compañeros.

"En la actualidad, Nacho concurre una vez por mes al Hospital de Niños para seguir con parte del tratamiento médico y realizar distintos controles, en los cuales está unas 8 horas internado. En ese lapso, había una mamá con un nene (Esteban) en la cama de al lado y estábamos presentes en el momento que les diagnosticaron unos malos resultados también de leucemia".

Aún conmovida, Carla - que a su vez es médica - se interiorizó y solidarizó con esa mamá: "Me contó que eran de la localidad de Moreno y que como necesitaban dadores de sangre de ese tipo (0 negativo) les era muy difícil también por la distancia".

"A partir de allí surgió la idea y a Nacho le gustó. Él dijo lo que sintió en el video, fue genuino".

"Cuando le conté a mi hijo que el video se viralizó en Whatsapp y en las redes sociales, su respuesta fue elocuente: "Me importa cuánta es que la gente que vaya a donar".