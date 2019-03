Gallardo destacó "la flexibilidad de los sistemas tácticos"

Además de Gallardo y Alfaro también participaron Claudio Vivas (Sporting Cristal, Perú), Diego Cocca (Rosario Central), Mariano Soso (Emelec, Ecuador), Jorge Pautasso (Melgar, Perú), Daniel Garnero (Olimpia, Paraguay), Lucas Bernardi (Godoy Cruz), José Chamot (Libertad, Paraguay), Miguel Angel Russo (Alianza Lima, Perú) y Jorge Almirón (San Lorenzo).

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, participó hoy en un encuentro de entrenadores sudamericanos en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y destacó la calidad de los equipos sudamericanos para tener sistemas tácticos flexibles que se adaptan a los partidos.

"Cómo decía Gustavo (Alfaro) recién, los jugadores tienen la libertad de hacer un sistema flexible, en general coincido con Gustavo que se vio mucho la calidad estratégica acomodándose a muchas situaciones de partidos", dijo Gallardo al hablar luego del actual entrenador de Boca Juniors.

Al tiempo que cuando elogiaron el sistema de juego de River, opinó: "Al hablar de sistemas no suelo hacerlo basándome en la rigidez, no lo veo desde esa manera y pienso en la flexibilidad, veo en mi equipo que dice 4-4-2 y me parece muy frío y no me identifica".

Gallardo en este sentido destacó: "No me gusta porque me baso en la flexibilidad de las cosas, en eso ahí aprendí, aprendí a tener una característica clara de que los sistemas no son nada rígidos y se empieza a detectar el conocimiento en esa flexibilidad".

Además el Muñeco aseveró: "Somos competidores y eso nos mejora, cada vez es más dura la competencia, cada vez los jugadores vienen más preparados y tenemos que estar preparados y darle la información más específicamente posible para que no perdamos la naturaleza del juego".

Al tiempo que reiteró la idea general que hoy hay una buena búsqueda de conocimiento muy evidente en todos los equipos por ser mejores y consideró: "Si perdemos la naturaleza del juego perdemos como entrenadores".