La relación con su hijo Mauricio, tuvo momentos tensos y de distancia

El fundador del grupo SOCMA quería que su hijo lo reemplazara en el manejo de sus empresas. Y más de una vez, lo trató con dureza

Con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo varios años distanciado y a comienzos de 2016 publicó una extensa carta abierta en la que reconoció que las "fricciones" habían quedado atrás y en la que remarcó la "especial y -a veces excesiva- atención" que le dedicó a Mauricio, a quien con cinco años llevaba a sus empresas porque "le iba a ser útil para su futuro".

"Tardé años en perdonarle que se hubiese ido de las empresas que con tan duro trabajo había fundado", reconoció Franco sobre la decisión de Mauricio de abandonar en 1995 la empresa familiar para buscar convertirse en presidente de Boca Juniors y luego comenzar su carrera política.

Entre los momentos más dolorosos de su vida, él mismo mencionó el secuestro que sufrió el actual jefe de Estado durante 12 días en 1991 por parte de una banda de comisarios, el posterior secuestro de otra de sus hijas, Florencia, en 2003 y la muerte de otra de ellas, Sandra en 2014.

En una de sus últimas declaraciones públicas, desde Punta del Este en el año 2017 Franco Macri calificó el primer año de gestión de Cambiemos con un 5, aunque aclaró que "más no se podía hacer".

También reveló un episodio de salud que casi le cuesta la vida antes de las elecciones presidenciales: "Recibí una información concreta de personas razonablemente creíbles en las que me advertían que si Mauricio ganaba, lo mataban. Mi reacción fue muy exagerada: tuve una hemorragia y perdí el 80 por ciento de mi sangre. Me salvé porque mi chofer me llevó a las 4 AM al hospital Italiano".

Finalmente, pudo ver asumir a su hijo como presidente de la Nación, y relató lo que sintió la noche del balotaje en el que Macri se impuso a Daniel Scioli: "Supe entonces que debía deponer mis miedos, dejar atrás cualquier fricción con Mauricio y darle mi completo apoyo", que reforzó hasta sus últimos días de vida.