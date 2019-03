Niñasnomadres: la campaña de las actrices argentinas que se hizo viral

Varias figuras argentinas decidieron publicar imágenes suyas a los 11 años y así generar conciencia sobre el caso de la pequeña a la que, pese a haber sido violada, decidieron someter a una cesárea en Tucumán

Tras la conmoción que causó el caso de una nena que fue sometida a una cesárea en Tucumán, una campaña impulsada por mujeres famosas de nuestro país se hizo viral y generó un sinfín de adhesiones en las redes sociales. Bajo el lema “niñas no madres”, la iniciativa busca poner en foco el lugar que debe ocupar la infancia, y para eso las hacedores de la campaña se sumaron con fotos de ellas a la misma edad que la nenita violada, es decir a los once años.

Detrás de la iniciativa se encuentra distintas entindades no gubernamentales de todo el mundo -como Aministía Internacional, por ejemplo- y su objetivo -según se informa desde su página, www.ninanomadres.org- es informar sobre “las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas”.

Entre las figuras que se sumaron a la convocatoria se encuentran Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Griselda Siciliani, Romina Gaetani, Verónica Lozano, Julieta Ortega, Jazmín Stuart, Emilia Attias, Florencia Etcheves, Sabrina Garciarena y muchas más mujeres que, conocidas o no, publicaron las postales de su niñez para generar conciencia sobre la gravedad de lo ocurrido en Tucumán.

Malena Ginzburg, por ejemplo, se sumó a la campaña y, al pie de una foto suya a los once años, escribió: “Siempre me suelo reír de mis fotos de cuando era chica. Pero hoy me quiero sumar a la bronca, la impotencia e indignación de lo que pasó con la nena de 11 años violada por el novio de su abuela. Ingresó al sistema de salud en Tucumán con un embarazo de 16 semanas...”

Romina Gaetani, por su parte, otra de las actrices que se sumó a la convocatoria en las redes, posteó: “Los Anti Derechos no ven edades, no ven historias, no nos ven: SOLO VEN ENVASES. Y así lo dijeron, querían ‘Salvar las dos vidas’. Aunque eso implique ir en contra de nuestras leyes y los protocolos internacionales que dicen, que obligar a una niña a parir, ES TORTURA”.

Como se recordará, tanto la nena como su madre habían solicitado en la Justicia acceder a la Interrupción Legal del Embarazo -ILE, contemplada en casos de violación-, pero, debido a la dilatación del proceso a cargo de los funcionarios de Salud, el embarazo llegó a las 23 semanas de gestación.

Finalmente, la niña fue sometida a una cesárea en una escena dramática: en el quirófano todos los médicos y enfermeras se declararon objetores de conciencia y se negaron a realizar la intervención; excepto un matrimonio de doctores (llamado del sector privado) y que llevó a cabo la cirugía.