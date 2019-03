El presunto hijo platense de Maradona habló: "Estoy conmocionado"

El abogado Matías Morla aseguró que a partir de una información que le dio Luis Ventura cree en el origen del joven

En los últimos días, Diego Maradona fue noticia por la aparición de cuatro posibles hijos en Cuba. Y ahora, se suma la posibilidad de que haya otro nacido en La Plata. Así lo comunicó a los medios Matías Morla, abogado del ex futbolista y actual DT de Dorados de Sinaloa.

Según precisó el letrado, la versión surgió de una información que fue aportada por el periodista Luis Ventura. "Él tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto, y además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba", dijo en el marco de una entrevista con la revista Pronto.

El presunto hijo platense de Maradona se llama Santiago Lara, tiene 18 años y su madre falleció a causa de una enfermedad luego de haber iniciado el juicio de filiación en 2005, el cual la familia no habría querido continuar.

En las últimas horas, Santiago habló con la prensa y expresó: "La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado (Matías) Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?".

Luego indicó: "Como siempre voy a esperar al margen legal y nada... Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados". Y cerró: "Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder".

Por otro lado, el letrado que representa el joven precisó: "Estamos con Santiago cerrando la negociación como para iniciar ya desde un plano legal un reclamo respecto a su filiación. Por ahora no puedo adelantar nada, por respeto a Santiago, a Maradona y al doctor Morla. Pero están dadas las condiciones para seguir adelante con esto".