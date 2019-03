El embarazo temprano es "la primera causa de muerte" en adolescentes

Así lo advirtieron desde el Fondo de Población de Naciones Unidas

El embarazo temprano "es un peligro para la vida de las adolescentes" y "la principal causa de muerte" en esa edad, por lo que "es importante mostrar la efectividad de la educación sexual integral", advirtió hoy Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).

La funcionaria, médica de profesión, llegó a Argentina para participar de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, que se desarrolla en Buenos Aires hasta el viernes próximo.

Si bien habla y entiende el español porque nació en Panamá, Kanem prefiere responder la entrevista en inglés, pero usa su idioma natal para remarcar algunas frases.

Así lo hizo en una entrevista con Télam al decir que "la información es poder" para las adolescentes que "no conocen su cuerpo, su sistema reproductivo y no entienden por qué quedaron embarazadas".

"El problema es que el embarazo temprano es un peligro para la vida de las adolescentes. Hay una correlación entre embarazos tempranos y riesgo de muerte, y es la principal causa" de deceso a esa edad, explicó.

Kanem señaló que "entra entonces el factor relación, cómo se manejan las relaciones entre los géneros y las habilidades para la vida, porque además de la biología o el cómo usar anticonceptivos, están también las aspiraciones en la vida, cómo se quieren relacionar".

Y volvió a hablar en español para decir "Esto es triste", cuando describió: "uno de los temas que vemos es que los embarazos muchas veces ocurren no por decisión sino por una violación, a veces de su propio compañero".

En este sentido, la sede argentina de Unfpa está brindando asistencia técnica al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.

"Tenemos un trabajo fuerte, que es uno de los pilares de nuestra asistencia al Plan, en lo relacionado con el abuso sexual, porque en Argentina hay 3.000 menores de 15 años embarazadas por año, la mayoría victima de abuso, y lo hacemos en las 12 provincias que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente", detalló Mariana Isasi, oficial de enlace de Unfpa Argentina.

En este contexto, Kanem resaltó que "es importante mostrar la efectividad de la educación sexual integral (ESI) en base a evidencias, lo que requiere la intersectorialidad, es decir, trabajar con ministerios de Salud, Mujer, Educación, de Juventud".

La funcionaria reconoció que la ESI "sigue siendo controversial en muchos países", por lo que están "reforzando la estrategia de cómo dialogar con aquellos que no están convencidos, lo que significa hablar con grupos religiosos, con los hombres, con la gente escéptica, porque estos grupos son importantes, en algunos casos, en la formación de las jóvenes".

Mañana se lanza oficialmente en Argentina la iniciativa Spotlight, una alianza entre la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas (ONU) que busca "prevenir, atender y denunciar" la violencia contra las mujeres.

Al hablar de este proyecto, Kanem recurrió otra vez al español para resaltar: "Podemos bajar los índices de femicidios y violencia de género", cuando se le consultó acerca de las estadísticas altas sobre este delito y violación a los derechos humanos en Argentina y América Latina.

"A nivel mundial, una de cada tres mujeres es víctima de violencia. Creo firmemente que vamos a poder cambiar las estadísticas y que serán las jóvenes las que harán la diferencia. Cada mujer que dice Me Too o Ni Una Menos le da valentía a la otra, es una manera de decir ya no nos vamos a callar sobre la explotación, el tráfico de personas, las violencias", enfatizó Kanem.