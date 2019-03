Emiliano Balbín: "La defensa de los derechos humanos ayer, hoy y siempre"

En el recinto de la Honorable Cámara de Diputados éste jueves 21 de Marzo se llevó a cabo una sesión especial, en vísperas al próximo 24 de marzo fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En dicha oportunidad el diputado por Cambiemos Emiliano Balbín, cambió el tono de lo que tenía pensado expresar en el uso de la palabra, ya que legisladores que lo antecedieron involucraron a su abuelo con el golpe del 76. “Estoy cansado de que algunos manchen la memoria de Balbín y la historia de nuestro partido” manifestó el legislador en un medio local.

“No creo que los argentinos crean las palabras de un represor como Videla ensuciando a Balbín, si los diputados que hablan de Balbín teniendo en cuenta la palabra de un genocida asesino, es porque no han entendido nada jamás, y creo que ni conocieron ni conocen, ni entienden quién era Don Ricardo Balbín. Y es claro porque no entienden a un político defensor a ultranza de los Derechos Humanos, no lo entienden ni lo quieren entender porque Balbín hablaba de la Unión Nacional, del respeto a las instituciones, del diálogo respetuoso para poder sacar al país de tiempos muy oscuros y sangrientos que sucedían antes del 24 de marzo de 1976, si entendieran el legado de Balbín no estarían en esas bancas acusando con el dedo sin hacerse cargo de la parte de la historia que les toca y de la realidad que vivimos día a día en este país, estarían trabajando para mejorar la institucionalidad, respetando la democracia y avanzando como sociedad. Balbín no fue cómplice ni de la decisión de los militares, ni de la triple A y sus muertos” sostuvo el joven radical.

Recordó el esfuerzo, la militancia y el trabajo realizado por su abuelo Don Ricardo Balbín en defensa de la república, la democracia y los derechos humanos de éste país. Asimismo, hizo alusión y destacó la imprescindible e indispensable labor desarrollada por la CONADEP en los años posteriores a la dictadura militar. Por último, culminó su discurso destacando hechos concretos y objetivos del gobierno provincial en búsqueda de la justicia y la verdad, tales como decisiones adoptadas en relación a crímenes de lesa humanidad.

“El 16 de marzo de 1976 el jefe del radicalismo, Don Ricardo Balbín, abogó por la unión nacional frente a la gravedad institucional y los rumores de golpe de Estado que por entonces hacía peligrar la continuidad democrática. …en 1981 Ricardo Balbín funda la Multipartidaria, y con el diálogo y la recuperación de la democracia como objetivo, atendiendo junto a Raúl Alfonsín a esas madres desesperadas, y haciéndose cargo del presente. Abrió camino para que en 1983 podamos decir Democracia Para Siempre…..Balbín muere antes de ver a su partido gobernar y a los argentinos respirar aires de paz. Su entierro fue multitudinario y se constituyó en un lugar de encuentro de los partidarios de la democracia, que cantaban al unísono, se va a acabar la dictadura militar” señaló Emiliano Balbín.

Al mismo tiempo indicó “Hoy ese compromiso sigue vigente, no es una coincidencia que nuestro vicegobernador, Daniel Salvador, sea uno de aquellos valientes a los que Raúl Alfonsín convocó para llevar a cabo la difícil tarea de la CONADEP....Estamos haciéndonos cargo de la parte que nos toca desde la provincia, exoneramos a 12 policías condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que estaba el tristemente célebre Miguel Etchecolatz”.

En el último tramo de su discurso manifestó que "por todo esto es que en este día quiero reivindicar la figura de Ricardo Balbín, y recordar su legado de unión nacional, todos divididos, todos desencontrados. El egoísmo de la lucha de los sectores ha llegado hasta el delito...”. Frente a este sombrío panorama, defendió "la unión como único medio para superar el naufragio" y condenó a quienes "utilizaban la violencia como forma de acción política".

“Puede llegar el día que sin querer o queriendo, una generación joven con la que sueño, encuentre convulsionado su país, amenazada su República. No obstante, el dirigente apostaba a la continuidad del diálogo, por eso hoy Sr. Presidente, en este recinto y en esta fecha tan especial para los familiares de las víctimas y para el pueblo argentino en general, instó a todos los que creemos en la política y en la democracia a que trabajemos por esa unión nacional de la que nos hablaba Balbín, para que NUNCA MAS este país sufra lo que sufrió en esos años de oscuridad" cerró.