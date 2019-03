La conductora se refirió a los rumores de romance entre el cómico y la actriz

Mucho se habló esta semana sobre el vínculo amoroso que habría sucedido años atrás entre Emilio Disi e Iliana Calabró.

Una de las palabras más buscadas era la de Susana Giménez, quien fue muy amiga del actor. "Me quede muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué", dijo la animadora en una nota con "Los ángeles de la mañana".

La diva trabajó muchos años con el actor en su exitoso programa de televisión. En los sketches de humor, eran pareja: ella interpretaba el personaje de Susana Spadafucile y él se ponía en la piel de Mariano Garipetti.

Luego, cuando le consultaron sobre los motivos que llevaron a Elvira a contar esta supuesta infidelidad, Susana contestó: "No sé, no la conozco tan profundamente, no sé por qué lo habrá hecho, tendrá sus motivos.... Él no está, no sabemos ni siquiera si es verdad o mentira".