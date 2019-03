Labraron infracciones sin ordenanza: no tienen validez

| Publicado en Edición Impresa

Se habló de “festival de infracciones y multas”. Fue el día en que, teóricamente, empezó a regir la prohibición de estacionar en diagonal 73, entre las plazas Azcuénaga y Moreno. Lo cierto es que la gran cantidad de actas que labraron los agentes municipales no podrán cobrarse porque aún no existía y no existe la ordenanza que dé validez a la nueva normativa.

Desde la Comuna argumentaron que “las multas labradas no se van a cobrar (porque) fueron puestas a los automovilistas a modo informativo, con el objetivo de hacer cumplir la prohibición de estacionar sobre la diagonal”.

Algunos se preguntaron, irónicamente, porqué hicieron multas en vez de repartir volantes “si la intención era informar”.

En la Municipalidad aseguraron que buscan “llevar adelante cambios que permitan ordenar y mejorar el tránsito en la Ciudad”. Y, en ese marco, la disposición de prohibir el estacionamiento en ambas manos de la diagonal 73, en el tramo que va de plaza Moreno a plaza Azcuénaga, “ha permitido agilizar no sólo el transporte público sino también la circulación vehicular de automovilistas y motociclistas que transitan por la zona”.

El secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, apuntó que ya fue elevado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que avale dicha prohibición. Y aclaró que las multas labradas días atrás no deberán ser abonadas, pues el régimen sancionatorio comenzará a regir una vez que se apruebe la norma y esté en plena vigencia.