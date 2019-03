Scocco volvió a encender las alarmas del Millonario

| Publicado en Edición Impresa

El delantero Ignacio Scocco se resintió de la lesión en el gemelo derecho a los pocos minutos de iniciado el trabajo con pelota en el entrenamiento y estará dos semanas inactivo. El ex Newell´s fue a presionar una salida defensiva de Pinola y sintió una molestia que lo hizo salir automáticamente del campo de juego para que lo revise el médico, Pedro Hansing.

El punta volvió a jugar con continuidad hace apenas un par de semanas luego de padecer una lesión constante en dicha zona desde noviembre del año pasado, lo que le impidió jugar las finales de la Copa Libertadores ante Boca, y de la que también se resintió en los primeros días de la pretemporada de verano.

Luego de varias semanas de cuidados intensivos, Scocco regresó a las canchas ante Newell’s (jugó 18 minutos), fue titular ante Atlético Tucumán, ingresó en el segundo tiempo frente a Palestino y tuvo un buen encuentro desde el arranque contra Independiente (hizo un gol de penal).

Sin embargo, en los trabajos de ayer por la mañana, volvió a tener molestias y tras suspender todas las entrevistas pautadas que tenía, concurrió al centro Rossi para que le realicen una ecografia en la zona de la lesión que sufrió en el ejercicio con pelota en espacios reducidos.

En el entrenamiento matutino también trabajó de manera diferenciada Ignacio Fernández, quien aún padece dolores de la patada de Nicolas Figal que le valió la expulsión al jugador Rojo.

En declaraciones a la prensa, el volante reconoció: “Me fue a pegar, no quiero polemizar, seguro fue de caliente, pero me pudo haber lastimado; por suerte no pasó nada”.