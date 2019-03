Las contundentes declaraciones de Manzanares sobre los Kirchner por las que será testigo arrepentido

Dio detalles de a quiénes y a cuánto alquilaban los hoteles, dónde los Kirchner guardaban dinero y que Cristina estaba al tanto de todo

La aceptación de Víctor Manzanares, el ex contador de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como un nuevo arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción por parte del juez federal Claudio Bonadio, quien homologó el acuerdo al que llegó con la fiscalía, significó conocer detalles sobre cómo el ex matrimonio presidencial hizo buena parte de su fortuna, dónde está el dinero y también que la actual senadora, una vez fallecido su marido, fue quien daba las órdenes y estaba al tanto de todo.

Manzanares seguirá por el momento detenido con prisión preventiva en esta causa y en la conocida como "Los Sauces", ya enviada a juicio oral, explicaron fuentes judiciales.

La homologación del acuerdo habilitará ahora la realización de medidas de prueba y otras decisiones vinculadas a sus dichos. Bonadio se tomó el tiempo suficiente para darle el visto bueno al punto que fue de los testigos arrepentidos al que más de demoró en homogolar.

El 5 de febrero último, el ex contador de los Kirchner compareció en la fiscalía de Carlos Stornelli y aportó detalles sobre operaciones del matrimonio vinculadas a sus propiedades y cómo se manejaron ante una denuncia por enriquecimiento ilícito que finalmente fue cerrada y en la que tuvo que activa participación.

También habló de la existencia de verdaderos "tesoros", sobre los que dijo que para encontarlos habría que investigar en los depósitos que se alquilan en Estados Unidos que suelen ser utilizados como bauleras, puntualmente en los estados de Colorado, Florida, Nueva Jersey y California y que estén a nombre de argentinos.

Además aportó información sobre la compra de hoteles por parte del fallecido Néstor Kirchner y de un supuesto testaferro, Osvaldo Sanfelice.

El ex contador dijo que esos temas los habló directo con el fallecido ex presidente. "Me dice que yo iba a manejar esos dos hoteles y que por ello iba a ganar 40.000 dólares mensuales", refirió Manzanares sobre hoteles que Kirchner le dijo que pensaba comprar.

Durante las comparecencias ante los fiscales, Manzanares contó que una de las principales fuentes de incremento patrimonial de los Kirchner fue a través del alquiler de los hoteles, principalmente Los Sauces por sobre Altos de Calafate. Mencionó que Los Sauces estuvo alquilado a las empresas de Juan Carlos Relats durante 11 años en aproximadamente 100 mil dólares por mes. Para el ex presidente, de todos los hoteles de su propiedad Los Sauces era especial, era el que lo hacía ilusionar que una vez retirado de la política lo utilizaría de alojamiento para que ex mandatarios vinieran al país. Era considerada "la gema" de los emprendimientos hoteleros.

También sostuvo que "por indicación de Néstor Kirchner" hizo trámites vinculados al hotel Waldorf, en el barrio porteño de Retiro, un establecimiento ubicado en la calle Paraguay al 400 que figuraba a nombre de Sanfelice pero que la Justicia sospecha era del ex presidente.

"A mi me tenían de boludo, para analizar alguna cuestión que les generaba problemas", afirmó Manzanares en una de las declaraciones.

También sostuvo que Sanfelice le dijo en una ocasión que: "Al final de los tiempos, cuando termine la presidencia de 'la doctora' (por Cristina Fernández), se me iba a entregar un departamento acá en Buenos Aires como premio o recompensa a todo mi trabajo".

Y, refirió que el también fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, le pidió una vez que le guardara entre 10 y 15 bolsos por una "cuestión de seguridad" en Santa Cruz y que cuando preguntó qué tenían en su interior le respondió: "plata, Polo...qué va a ser?". Y lo hizo, en su propia casa.

Además, contó que acompañó a Muñoz en varios traslados de dinero en Santa Cruz y que las llaves de todos los sitios donde se guardaba dinero las tenía el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.

En la causa por los cuadernos abierta a raíz de los escritos del también arrepentido remisero Oscar Centeno (quien trabajaba para el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta), la ex presidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque permanece en libertad por sus fueros parlamentarios como senadora nacional, al tiempo que Manzanares está procesado con prisión preventiva y seguirá detenido alojado en una sede de la Policía Federal.