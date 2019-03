Lanata volvió a trabajar tras su internación: "Me dijeron que era dengue"

El periodista se reincorporó a su programa de radio

Jorge Lanata estuvo 20 días internado en a Fundación Favaloro, lo que causó preocupación por su estado de salud. Sin embargo, hoy volvió a su programa de radio y se refirió a la complicada situación que le tocó atravesar.

"Estuve 11 días en terapia intensiva", dijo el conductor y siguió: "Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. Se mezclan y no me pueden despertar".

En cuanto al diagnóstico, Lanata no pudo dar demasiadas precisiones."Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros".

Finalmente, agradeció la atención que recibió de parte del personal médico del Favaloro: "Qué feo es estar enfermo, uno es un pedazo de carne arriba de un mármol. Era un metal. Tuve la mejor atención de los médicos".

En otro tramo del programa, habló de sus proyectos para este año. Anticipó que volverá a la televisión con Hora 24 en TN, donde debutará este lunes a las 23. Y el domingo 26 de mayo arrancará con la nueva temporada de PPT.