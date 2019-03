El fiscal Stornelli a punto de ser declarado en “rebeldía” por el juez Ramos Padilla

El investigador de los “Cuadernos de las coimas” faltó por cuarta vez a la citación del magistrado de Dolores

El fiscal federal Carlos Stornelli no fue, una vez más, a los tribunales de Dolores/archivo

Mariano Spezzapria

El fiscal federal Carlos Stornelli será declarado en “rebeldía” por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, luego de haber faltado por cuarta vez a una citación del magistrado que investiga la presunta existencia de una red de espionaje “paraestatal” por la cual ya están detenidos el falso abogado Marcelo D´Alessio y los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk.

La resolución de Ramos Padilla sobre Stornelli iba a ser impartida entre las últimas horas de anoche y las primeras de este miércoles en el Juzgado Federal de Dolores, según pudo saber EL DIA. La declaración en “rebeldía” no implicará la detención de Stornelli, puesto que tiene fueros como fiscal, pero significará un duro golpe para el funcionario por su negativa a colaborar.

“Stornelli no se quiere presentar ni se va a presentar, porque no confía en ese órgano jurisdiccional. Está convencido de que se quiere liquidar la causa de los cuadernos y que, si se presentaba, a las dos horas estaba procesado”, blanqueó anoche su abogado defensor, Ricardo Ribas, quien a partir de la decisión de Ramos Padilla no podrá consultar el expediente.

El conflicto abierto en la Justicia federal ya es parte de los comentarios reservados en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, donde tiene su despacho Stornelli, ya que el comportamiento del fiscal no sería del agrado de sus pares. Allí se menciona incluso a los fiscales Guillermo Marijuan y Franco Picardi como posibles reemplazantes de Stornelli en la causa de los cuadernos.

la preocupación del oficialismo

Para que eso suceda, el fiscal debería pedir una licencia o bien ser apartado en forma preventiva por el procurador general de la Nación Eduardo Casal. Justamente esta segunda alternativa despierta el temor del oficialismo y una treintena de diputados de Cambiemos, que por iniciativa de Graciela Ocaña, presentó una nota en la Procuración, como ya lo había hecho Elisa Carrió.

En el oficialismo consideran que Ramos Padilla, que integra la organización Justicia Legítima, es un juez al menos funcional al kirchnerismo. La misma caracterización hace el fiscal Stornelli, quien procura que la causa que instruye Ramos Padilla pase a la jurisdicción de Comodoro Py, en la capital, puesto que los hechos investigados habrían tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires.

Pero Ramos Padilla aduce que el encuentro entre Stornelli y D´Alessio tuvo lugar en Pinamar, por lo cual está justificada la radicación de la causa en Dolores. En el allanamiento que se hizo en la casa del falso abogado en Canning se incautó el teléfono celular de D´Alessio, en el que aparecían contactos con Stornelli. También se encontraron carpetas de inteligencia ilegal sobre figuras políticas como la gobernadora María Eugenia Vidal (ver página 6).

Por eso, Ramos Padilla aseguró ante la comisión bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia que el eje de su investigación pasa por determinar la existencia de una red de espionaje “paraestatal” y sus posibles nexos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por eso fueron citados a la comisión Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes del organismo.

paradoja

Como ya informó este diario, Ramos Padilla enfrenta la paradoja de que fue denunciado por el Gobierno por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, pero el mismo organismo lo acaba de destacar como el mejor puntaje en un examen para cubrir el juzgado federal número 1 de La Plata, que es el que tiene competencia electoral en la Provincia.