Realeza argentina Cómo fue la noche en la que Letizia pidió conocer a Mirtha

Por pedido de la reina de España, la diva fue invitada al CCK para ser parte de una importante velada: la sentaron en una mesa de elite, pero aunque el encuentro no se dio esa noche, sí se dio, finalmente, ayer, en la gala que ofrecieron los reyes

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, están entre nosotros, pero parece que mientras algunos argentinos se encuentran embelesados por la realeza española, ellos mismos sienten admiración por nuestra realeza. ¿Qué realeza? Mirtha Legrand, claro.

Al menos así indicó la información que circuló en los últimos dos días: Letizia habría pedido conocer a La Chiqui, ya que durante sus años como periodista (estudió Ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid y tuvo sus primeras experiencias laborales en el diario ABC y la agencia EFE, antes de ser presentadora de noticias en el Telediario de TVE; se retiró de la actividad para casarse con Felipe) se encontró admirando el tono de los reportajes que la gran diva de la tevé realizaba en sus clásicos almuerzos a la que conocería, tras varias idas y vueltas, ayer a la noche, en la gala que los reyes ofrecieron para agradecer el trato recibido.

¿Por qué pidió Letizia conocer a Mirtha? Porque, parece, La Chiqui no solo es famosa en Argentina. “Es que mucho del programa de mamá sale en los diarios españoles”, contó Marcela Tinayre en un mensaje que reveló la revista Gente, el lunes, donde se contó que Mirtha había sido invitada por la Primera Dama Juliana Awada, haciendo honor al pedido de Letizia, para ser parte de la gala del CCK que tuvo lugar por la noche.

“Me cuesta creerlo, pero me lo tomo con calma. ¿Será cierto? ¿De dónde salió la información?”, preguntaba por entonces la diva sobre el interés de Letizia de conocerla, antes de partir emperifollada hacia el CCK. La conductora dio el presente acompañada por su fiel amigo, el empresario Héctor Vidal Rivas, en una gala con más de 400 figuras de la política, el deporte y el espectáculo, como Valeria Mazza, los Pimpinela y Guillermo Coria.

ENCUENTRO TRUNCO

También estuvo la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, quien últimamente ha tenido participación en otra visita oficial. Todos ellos presenciaron un espectáculo a cargo de los bailarines Guido Palacios y Florencia Zárate Castilla, campeones mundiales en la especialidad Tango Escenario, en 2013.

Pero ninguna figura de la farándula se sentó tan cerca de los reyes como La Chiqui: se ubicó en la mesa 3, muy cercana a la que ocuparon los anfitriones y sus agasajados, y se sentó con el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el presidente del PRO, Humberto Schiavoni.

Pero finalmente ese encuentro entre nuestra reina y la española no se pudo dar: falta de tiempo o cuestiones protocolares, quién sabe. La Chiqui, de todos modos, se mostró ayer chocha solo por la versión que indicó que Letizia la quería conocer.

“Yo no sé si es cierto. Me cuesta creerlo. No sé de dónde salió la versión. Pero si es cierto, estoy muy emocionada. Y muy contenta, particularmente”, dijo la reina de la tevé a pura humildad en “Los ángeles de la mañana”.

Lo cierto es que el evento del CCK marcó el reencuentro de La Chiqui con la pareja presidencial, gracias a Juliana Awada y tras el distanciamiento que generó las críticas de la diva hacia Macri que llevó a que no se invitaran a sus respectivos cumpleaños. Para el otro encuentro, con la realeza, debía esperar una noche más.

OTRA OPORTUNIDAD

La diva tuvo que sacar su mejor vestido por segunda noche consecutiva ayer, porque volvió a ser invitada a una gala con los reyes, pero esta vez la invitación le llegó de la propia realeza, que organizó una velada para retribuir la gentileza a las autoridades argentinas.

Del encuentro participaron funcionarios del Gobierno, referentes políticos y también personalidades destacadas de la cultura, entre las que se encontraban Susana Giménez, Fernando Gago, Ricardo Darín, Joaquín Sabina y Andrés Calamaro, en un encuentro que se llevó a cabo en el hotel Four Seasons de Buenos Aires. Como indica el protocolo, el rey y la reina de España, junto al mandatario y su mujer, recibieron a las figuras. Y allí llegó el encuentro de reinas.

Así, tras reconciliarse con la pareja presidencial, Mirtha recibió también un mimo conciliador desde España, donde hace dos años en un programa de alto rating la: “¿Tan mal está la jubilación en Argentina como para que con 90 años siga trabajando?”, preguntó una de las panelistas de “Amigas y conocidas”, al ver las fotos del cumple de La Chiqui que, evidentemente, como contó Marcela Tinayre, tiene gran presencia en España.

Tras dos veladas a puro glamour, La Chiqui, más reina que nunca luego de haber sido uno de los focos de atención de la visita de los reyes de España a Argentina, se prepara para la vuelta: si bien todavía no se sabe la fecha exacta, se podría dar el 6 de abril por El Trece.