Trump recibió a la esposa de Guaidó y llamó a Rusia a “retirarse” de Venezuela

WASHINGTON

El presidente de EE UU, Donald Trump, llamó ayer a Rusia a “retirarse” de Venezuela, después de que Moscú enviara el fin de semana pasado aviones con personal y equipos militares en “cooperación” con el gobierno de Nicolás Maduro, cuya autoridad Washington desconoce.

“Rusia tiene que irse”, afirmó Trump, al recibir en la Casa Blanca a Fabiana Rosales (26), esposa de Juan Guaidó, reconocido por EE UU y más de 50 países como presidente interino de Venezuela.

Moscú confirmó el martes el envío de militares para ampliar la “cooperación” entre Moscú y Caracas, “con pleno respeto a la legalidad”, según declaró la portavoz de la cancillería rusa.

Trump insistió en que “todas las opciones están sobre la mesa” para presionar por la salida de Maduro, con relación a una eventual intervención estadounidense en Venezuela. “En este momento están bajo mucha presión. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. No tienen electricidad”, dijo Trump sobre Venezuela, afectada por un masivo apagón desde el lunes, poco después de la peor falla eléctrica de su historia, que duró casi una semana. “Aparte de militar, no se puede tener más presión de la que tienen... Todas las opciones están abiertas”, señaló.

Rosales fue recibida en el Salón Oval como la “Primera Dama de Venezuela”, en el marco de los esfuerzos de Trump para respaldar a Guaidó, quien en su condición de jefe parlamentario invocó el 23 de enero la Constitución para declararse presidente encargado, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones. “Estamos con ustedes al 100%”, le dijo Trump a Rosales.

La esposa de Guaidó, quien hoy se reunirá en Mar-a-Lago, Florida, con la primera dama Melania Trump, destacó que Venezuela “está pasando por una crisis muy grave” y atribuyó la muerte de niños por falta de luz, comida y medicamentos a la “terrible dictadura” de Maduro.

“Temo por la vida de mi esposo”, agregó Rosales, al denunciar un “atentado” contra Guaidó anteayer, así como el “secuestro” la semana pasada de su colaborador Roberto Marrero, detenido por agentes de inteligencia de Maduro, entre otras acciones de acoso al círculo más cercano del líder opositor.

El martes, la caravana en que viajaba Guaidó en Caracas fue violentada al salir de la sesión del Parlamento, un ataque condenado por Washington. (AFP)