El Lobo sintió el desgaste y no pudo en su visita a Plottier

Luego de la gran victoria ante Del Progreso, Gimnasia no logró repetir frente a Centro Español y terminó cayendo por 85-76. El Lobo batalló y estuvo al frente gran parte del encuentro, sin embargo, y tras una buena primera mitad, no logró sostener el ritmo en la segunda y no pudo obtener un triunfo que hubiera sido clave en las aspiraciones. Leonardo La Bella y Matías Cuello fueron los goleadores Mens Sana, con 14 puntos.

El partido comenzó impreciso en ambos costados. Ni el Lobo ni el Torito de Plottier lograron encontrar eficacia, y con un bajo goleo se fue un primer cuarto que tuvo mejor a los locales, que aprovecharon el desordenado cierre del Tripero. Con diez dejados atrás, el electrónico marcó 15-10 en favor de los de Santángelo.

En el segundo, los de Tartaglia mejoraron en ataque y lograron pasar al frente de la mano de un Cuello que entró en ritmo con cinco puntos consecutivos. Gracias al aporte del alero y a la buena defensa, el Mens Sana dio vuelta la historia y terminó arriba la primera mitad por 36-25.

Al regreso de los vestuarios, Centro Español elevó el ritmo de juego y encontró en Wilkerson la vía de gol para lastimar en la pintura. De esta manera, y ante un Lobo que jugó el miércoles por la noche, los de Santángelo lograron equiparar las acciones en 51 con 2.08 para el cierre del tercero. Pese a esto, los de Tartaglia supieron mantenerse arriba para entrar al decisivo por la mínima: 57-56.

Ya en el último, Wilkerson y González continuaron haciendo de las suyas ante un Lobo cansado, que sintió el desgaste, que no pudo sumar de a dos en Neuquén y terminó cayendo 85-76.

No hay tiempo para lamentos para un Gimnasia que volverá a presentarse mañana, desde las 21.30 ante Petrolero.