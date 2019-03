Violan a un joven en manada, lo filman, viralizan el video y siguen en libertad

Ocurrió en el pueblo cordobés de Elcano. La víctima tiene un grado de inmadurez y recién ahora pudo denunciar el ataque

Aquello de “pueblo chico, infierno grande” aplica muy bien a la espeluznante historia que ocurrió en una localidad cordobesa de 2500 habitantes, siete de los cuales participaron de una violación en manada de un joven de 25 años, ataque que filmaron y viralizaron por las redes. Increíblemente, ninguno está preso.

El hecho sucedió el 16 de febrero pasado, aunque la víctima recién se atrevió a denunciarlo en los últimos días. Fue en una casa de la localidad de Sebastián Elcano, a 180 kilómetros del norte de Córdoba capital por la Ruta 9, donde el joven fue a tomar algo con conocidos. “Lo atan de las manos, se burlan, lo tratan como si fuese un cordero, como a un animal. En el video se ven a cuatro de los que ahora están imputados”, explicó Vanesa, la hermana de la víctima, al diario La Voz.

El video del ataque se viralizó rápidamente en el pueblo. Vanesa no se atrevió a verlo, pero uno de sus hermanos sí y de allí que tiene la descripción de lo que ocurrió.

“Él pide que lo suelten porque le están haciendo mal a la espalda y el brazo, grita. Una persona le baja los pantalones, le pega”, contó, además de detallar que la víctima tiene una hija menor y que trabaja en la Municipalidad del pueblo.

El joven está muy mal anímicamente, casi no habló con familiares o amigos. “En la comisaría se explayó un poco más, con nosotros no, porque entiendo que debe tener una vergüenza grande”, dijo Vanesa, quien cerró: “Mi hermano se junta con conocidos a tomar, sé que a veces se pasa y se emborracha. No puede mantenerse en pie. Y estas personas se aprovecharon para hacer lo que hicieron”.

El hecho se hizo público a través de una publicación en Facebook. Tras el abuso, los atacantes llevaron al muchacho a su casa y le dijeron a su familia que se había caído de la bicicleta, para justificar las heridas.

La fiscal de Deán Funes que investiga la causa, Fabiana Pochettino, imputó a siete hombres, todos mayores de edad, por “abuso sexual con acceso carnal”, pero el abogado que representa al denunciante, Carlos Nayi, adelantó que va a pedir el cambio de carátula por “abuso gravemente ultrajante”, porque “afecta aún más la dignidad de la víctima, la humilla y la degrada”, ya que ocurrió ante testigos, fue filmado y distribuido a través de las redes sociales.

“Hay algunos de su edad y hay gente un poco más grande”, describió la fiscal. “Algunos violaron, otros filmaron y están los que incitaban a que el hecho sucediera”, contó, y agregó que los imputados no fueron detenidos, pero no descartó que esa instancia se concrete e incluso que haya más imputaciones.

“El joven está shockeado sobre todo porque su caso se está difundiendo por todos lados pero está contenido por su familia. Como ha pasado un mes y medio del hecho no queremos que se nos diluyan las pruebas”, cerró Pochettino.

Nayi, por su lado, dijo que los agresores “están todos identificados, pero no detenidos. Aspiro a que sean detenidos, el hecho lo amerita y estos sujetos están en una situación de peligro social”, solicitó Nayi, quien además sumó como agravante que la víctima tiene problemas madurativos. “No está en la misma situación de otra persona, él no puede defenderse, no se puede comunicar como cualquier otro”.

La víctima trabaja en negro desde los 11 años y debió retomar su trabajo por su hijita de 2 años