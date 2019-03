Suben a U$S 3 mil el puerta a puerta de compras en el exterior

| Publicado en Edición Impresa

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el aumento del límite para los pedidos dentro del régimen conocido como “Puerta a puerta” para compras en el exterior.

El aumento es de U$S 3.000 a partir de ayer y, como siempre, es para productos de uso o consumo personal y que “por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial”, de acuerdo a la Resolución General 4447/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial. Antes, era de US$ 1.000 y excluía a la mayoría de los productos electrónicos.