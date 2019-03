Artesanías platenses que recorren el mundo

Medio centenar de productores proveen con sus creaciones a una tienda de Pinamar y sus objetos viajan en las manos de turistas de distintas latitudes

Por JORGE GARAY

jgaray@eldia.com

El local es un cuadrado de unos 30 metros cuadrados que huele a desodorante de ambiente y tiene colores por todos lados: en los mandalas del tamaño de una pared, en los pareos y vestidos tornasolados, los mates fucsias o turquesas, las tazas, los juguetes de madera, imanes, afiches con letras de amor y cientos de otros productos imposibles de registrar en un primer golpe de vista.

La mayoría han sido trabajados por las manos de unos cincuenta hombres y mujeres de nuestra Región que desde Pinamar partirán hacia hogares de la Argentina y el mundo, contará luego María Julieta Gómez, 36 años, 8 dedicados a la venta de artesanías en La Plata, poco más de uno al mando de esta tienda de diseño ubicada sobre la Avenida del Libertador, a metros de la rotonda en la que esa arteria pinamarense se une con la Avenida Bunge. Tan cerca, y tan lejos de las luces y el ruido de negocios de ropa, artistas callejeros, restaurantes del centro comercial.

Como su local, Julieta viste colores alegres -pantalón y zapatillas en tonos rosa, sacón de hilo esmeralda- y sonríe fácilmente cuando el recuerdo la devuelve a sus días en La Plata, a la que llegó en 2001 desde Los Toldos, para estudiar Periodismo, dejar y cambiar por Relaciones Públicas. “Porque siempre me gustó; desde los 12 que trabajo atendiendo al público, en la venta de ropa”, dice, y algo de aquella adolescente sobrevive en su cuerpo menudo, se refleja en el brillo de sus ojos verdes, en la sonrisa franca y fresca, en la atención de esta tienda que -explicará luego- empezó en nuestra ciudad. Resiste en ella el candor de la niña que ya de jovencita y en La Plata trabajó en varios comercios para sostener sus estudios. Hasta que un día de 2009 se decidió: no atendería otro emprendimiento que no fuera el suyo.

En el principio fue una habitación que armaba y desarmaba las primeras semanas de cada mes en un departamento alquilado de 7 y 39, hasta que la demanda -de los clientes, de los artesanos que querían sumarse al proyecto- creció tanto que tuvo que darle la forma de un negocio, ponerle un nombre -Ninfas-, abrir en horario comercial. En la vivienda llegó a acumular hasta 10 metros de ropa y unos 130 productores la visitaban cada mes.

“Me encontré con que había una cantidad de artesanos en la Región que ni imaginaba y que el problema era que no tenían espacio para vender sus cosas”, dice parada en el umbral de su local.

¿Y SI NOS VAMOS A PINAMAR?

Durante 8 años, Julieta vendió lo que otros hacían en Berisso, Ensenada y La Plata en su casa de Barrio Norte. Pero en 2017, lo que había empezado como una pregunta, un proyecto, apenas un zumbido del deseo -”¿Y si nos vamos a Pinamar?”- se tradujo en mudanza.

“Un sueño de locos”, reconoce ella. Un sueño que empezó a hacerse realidad en febrero de aquel año, con la llegada de su novio, Pablo Pereyor, docente, psicólogo, 33 años.

¿Por qué Pinamar? Julieta dice que vio en esta localidad terreno fértil para la artesanía y el diseño, lejos del boom de competencia que ya se hacía notar en nuestra ciudad. Y que Pablo, que tenía en La Plata su consultorio privado, su trabajo en el hospital de Melchor Romero, que dictaba clases en una escuela técnica, simplemente la siguió y continúa con sus profesiones en Pinamar, mientras mantiene pendiente la idea de sumarse a alguna propuesta musical.

Para la mujer, el proyecto recién floreció en la primavera de 2017, cuando terminó de armar su selección de productos, pudo convencer a unos 50 artesanos de seguirla en su aventura pinamarense, y después de mucho buscar entre costosos alquileres de locales finalmente encontró uno.

“Era algo que ya se daba en La Plata, pero allá ellos iban a mi casa -compara-; acá yo voy a la suya, los veo trabajar en el taller, soy testigo de la creación del producto y eso es hermoso”.

Le venden a turistas de Argentina, “pero también de Alemania, Estados Unidos, Canadá, que vienen, se llevan alguna artesanía para sus países, y quizá al año siguiente vuelvan”. Ese regreso que confirma la continuidad de un vínculo muchas veces efímero, admite Julieta, la gratifica más que la venta: “Me gusta escucharlos, sincerarme con ellos, por ejemplo si un producto les parece demasiado caro -según el trabajo, los precios van desde un imán a $50 a una calesita de juguete en madera a $990- yo les digo que en La Plata o Berisso lo pueden encontrar más barato”, sonríe y suelta una frase que es toda una declaración de principios: “realmente me importa menos vender que mantener la relación”.

Julieta explica que todavía se siente “nueva” en Pinamar, por eso le dedica tanto tiempo al comercio y que a ella, además del turista, le interesa el lugareño, “al que se suele olvidar durante el año”. Su objetivo, sostiene, es que ellos también vuelvan.

“Extrañamos muchísimo -coinciden- pero vinimos para quedarnos”, y arriesgan que si bien no tienen hijos, esperan concebirlos. “Queremos tenerlos en Pinamar -admite Julieta-, donde sentimos que estamos filmando la mejor parte de nuestra película”. Sin olvidar, claro, una línea fundamental del guión: que lo que hoy es un escaparate para turistas del mundo nació en la habitación de una casa de 7 y 39.