Un ascenso vertiginoso, que lo ubicó a Tirante como el número uno del país

“Me sentí con confianza en el inicio de la temporada. El objetivo era obtener la cantidad suficiente de puntos, que me permitan clasificar al cuadro principal de los Grand Slam y lo conseguí”, recalcó el pibe de La Cumbre

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

No lo tomó como una presión, sino como una autoexigencia para escalar puestos en el ranking mundial Juniors de la ITF (International Tennis Federation) para tener acceso al cuadro principal de los Grand Slam, que restan en la presente temporada (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Por eso para Thiago Tirante era clave la gira que realizó durante un mes por Paraguay y Brasil.

El joven tenista de nuestra ciudad (17 años) alcanzó los octavos de final en Lambare, Paraguay; mientras que en Criciúma quedó eliminado en la segunda ronda. Ambos torneos calificados como Grado 1. Aunque, Tirante desató todo su “furia” a partir de su llegada a Porto Alegre.

En dicha ciudad del Estado de Río Grande do Sul tuvo lugar la Brasil Juniors Cup (Grado A), uno de los torneos más importante del continente a nivel de Juveniles. “Me sentí cómodo y sabía que me iba a ir bien”, comentó Thiago Tirante en el diálogo con este diario.

Tirante, con una enorme confianza, fue superando rondas (jugó el primer partido a dos sets y los restantes cinco a tres) y se alzó con el título en tierra brasileña lo que le posibilitó subir 97 puestos en el ranking mundial y así obtener el derecho a ingresar al cuadro principal de los Grand Slam de Juniors sin tener que jugar la “Qualy”.

“Creo que el partido que más sufrí fue en cuartos de final contra el francés (Arthur) Cazaux. En el tercer set tuve un calambre y el tie break estaba abajo, pero mi rival se desconcentró y supe aprovecharlo para sacarlo adelante”, subrayó Tirante que ayer por la tarde visitó la redacción de este diario.

Más adelante, Thiago agregó que “como siempre digo, un torneo es una cosas antes y después de los cuartos de final. Sabía que no se podía escapar. Estaba como una confianza tremenda y sentí que no se podía escapar, porque el hecho de ganarlo también me daba la posibilidad de conseguir los puntos para la clasificación directa a los grandes torneos”.

Tirante se quedó con la Cup Brasil de tenis al superar en la final al estadounidense Martín Damm por 5-7, 6-2 y 6-2. “Este torneo fue muy importante para mí, más allá de la relevancia que tiene en el circuito, ya que volví a ganar un certamen después de octubre de 2017, cuando gané la Argentina Cup, en Córdoba”, resaltó el pibe del barrio La Cumbre.

Aunque después de un gran triunfo hay “cierta relajación” en los deportistas de cualquier actividad, para Tirante no existe esa palabra. Al contrario, el platense siguió en el tren ganador para coronarse campeón de la Copa Paineiras, en San Pablo. En la final del certamen (Grado B1), Tirante derrotó de manera contundente a su compatriota y “compañero de viaje”, Luciano Tacchi por 6-1 y 6-0.

“La verdad que jugué a un gran nivel frente a Lucho (se refiere a Luciano Tacchi), pero fue raro enfrentarlo, porque este año arrancamos como compañeros de equipo y realizamos toda la gira juntos. Nos hicimos muy buenos amigos y es una gran ventaja para mi entrenar con él”, sostuvo el tenista de nuestra ciudad.

Una de las novedades para este año con respecto a Tirante es que Gustavo Luza en su nuevo entrenador; aunque hay que aclarar que Vanesa Tirante (tía de Thiago) sigue tomando decisiones en lo que se refiere a la carrera y la logística del joven tenista.

“Gustavo (por Luza) me acompañó durante la gira. Además de ser un gran entrenador, es una gran persona y muy contenedor, pero también es mérito de todo el equipo que me asiste”, destacó Tirante que de lunes a viernes se encuentra entrenando en las instalaciones de Pilará Club.

El gran arranque de la temporada 2019 y el vertiginoso ascenso de Tirante en el ranking mundial de Juniors lo ubican en el puesto 16 con lo que se convirtió en el mejor jugador juvenil (categoría 2001) de la Argentina y Sudamérica; mientras que los próximos pasos de Thiago será disputar dos torneos Future de Pinamar, uno arranca a fines del presente mes y el siguiente a principios de abril.