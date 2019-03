Argentina y su insuficiente capacidad exportadora

| Publicado en Edición Impresa

Se suele hablar de la recurrente falta de dólares de la economía nacional como uno de los factores que implican salir del largo proceso de estancamiento económico, muchas veces complicado además (como sucede en este momento) por una dura y extensa recesión.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) destaca que Argentina se encuentra en una muy difícil encrucijada. La tasa de interés es muy elevada para recomponer el crédito y, con ello, impulsar la salida de la recesión. Pero apenas se intenta bajarla, el dólar tiende a subir.

En una economía bimonetaria, donde la gente transa en pesos pero ahorra en dólares, esta inestabilidad cambiaria genera incertidumbre que no ayuda ni a contener la inflación ni a salir de la recesión. En tanto, el mercado continúa trasladando a precios la fuerte devaluación del 2018 por lo que la inflación en los dos primeros meses del año fue superior a la esperada.

Cuando se observa la situación económica en los países vecinos, como Chile y Uruguay, el panorama es muy distinto.

La inflación en Chile es de 2,5% y en Uruguay del 8,4% anual. El dólar en ambos países subió apenas 8% en todo el año 2018. Las tasas de interés son tan bajas como la inflación, por eso el crédito para la producción y el consumo funcionan con normalidad. De aquí que Chile creció 3% y Uruguay 1,5% en el 2018, además de que vienen creciendo moderada pero sostenidamente desde hace varios años lo que hizo que ambos países superaran a la Argentina en PBI per cápita. Un indicador muy sugerente que desnuda las diferencias entre los países son las exportaciones por habitante. En este sentido, según datos de los institutos de estadísticas de los tres países se observa que. Chile exporta U$S 4.025 por persona, Uruguay U$S 2.134 per cápita y Argentina sólo U$S 1.384. Estos datos muestran que tanto Chile como Uruguay tienen la capacidad de generar muchas más exportaciones que Argentina.