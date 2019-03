Terminan los alegatos en el juicio por los “sobres”

| Publicado en Edición Impresa

La Justicia platense concluirá hoy con la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue a nueve ex jefes policiales acusados de integrar una asociación ilícita que recaudaba ilegalmente dinero, tras lo cual dará a conocer la fecha del veredicto y sentencia, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate, que comenzó el pasado 5 de febrero, se reanudará desde las 9 en el Tribunal Oral 3 de La Plata, donde los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali escucharán a los abogados defensores de los ex titulares de la comisaría segunda, Sebastián Velázquez; de Villa Elisa, Raúl Frare; de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y de la cuarta, Juan Retamozzo.

Los tres primeros llegaron al juicio detenidos y acusados de asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas), al igual que el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

También estuvo acusado y preso en el marco de esta causa el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

La pesquisa que los involucra se inició con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016.

Durante el juicio, la fiscalía penal de La Plata solicitó nueve años de prisión para Camerini, Carballo, Skaramowsky y Huck y ocho años y medio para Velázquez, Cuenca, Frare y Sáenz.

También pidió esa pena para Retamozzo, quien llegó libre al juicio, mientras que desistió de la acusación contra María de los Angeles Ramirez, secretaria del titular de la departamental, quien estaba libre pero imputada de encubrimiento agravado.

El pasado jueves, en su alegato ante el tribunal, el abogado Oscar Salas, defensor de cuatro de los ex comisarios, solicitó las absoluciones de Camerini, Carballo, Skaramowsky, y Huck, al considerar que no se pudo probar en las audiencias orales la existencia de los delitos que se le imputan.