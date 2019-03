Puro lomazo

Virginia Gallardo deslumbró a sus seguidores de Instagram y Twitter con una foto infartante. Bajo el título “Buen domingo para todos”, el posteo cosechó miles de likes.

La rubia contó en una reciente nota que hace poco se reencontró con Martita y Felipe (14), los hijos de su ex pareja, Ricardo Fort, y que está ayudando a la jovencita a preparar su cumple de 15: “A mí me toca la parte del vestido. Ella es parecida en el carácter a Ricardo, es brava pero, bueno, es adolescente. Hablamos poco de Ricardo. Ella era muy chica y yo trato de no tocarle esos temas. Evidentemente tiene recuerdos, pero tratamos de seguir adelante. Estamos conociéndonos. Es un día a día. Vamos de a poco”.