VIVO. Gritos y llanto: los vecinos que rechazan la traza elegida para extender la ruta 6 protestan en Vialidad

Se autoconvocaron para este mediodía. Se viven momentos de tensión en las instalaciones de 122 y 48

Este jueves al mediodía, un numeroso grupo de vecinos se movilizó hacia la Dirección de Vialidad, ubicada en calle 122 y 48, para protestar por la traza elegida para extender la ruta 6. Según habían anticipado a eldia.com, presentaron una nota de diversos reclamos y pidieron la renuncia del titular, Esteban Perera.

"Pedimos una reunión conjunta y no nos la dieron. Nos pidieron que vengamos de a uno. Pero somos cientos de familias", dijeron dentro de las instalaciones, en un clima de tensión, con gritos y llanto. "Para algunas cosas se apuran mucho, pero para otras no. Ya nos mandaron las cartas documento.. . la zona que no se inunda la van a inundar ustedes".

Los dueños de campos, lotes y viviendas en las localidades de Etcheverry, Arana, Los Hornos y Aeropuerto que rechazan que sus propiedades sean afectadas, están en alerta hace varias semanas, cuando les llegó la notificación de expropiación.

La prolongación de la Ruta 6 en el distrito capital de la Provincia, con la finalidad de cerrar un anillo de circunvalación del Conurbano que conecte los puertos de Campana y La Plata, fue objeto de tantas promesas como postergaciones a lo largo de décadas. Y al ponerse en marcha, generó conflictos ya que los planos que tienen sobre la mesa la dirección de Vialidad provincial y las empresas adjudicatarias de los diferentes tramos no son los mismos que diez o veinte años atrás.

En ese entonces, se pensaba que la autovía atravesaría el “hinterland” platense por el eje de avenida 90, a sólo dos kilómetros del ejido fundacional. Ahora ese recorrido, que copiaba al antiguo ramal ferroviario que pasaba sobre el “Puente de Fierro”, fue descartado como consecuencia de hallarse usurpado o interrumpido por asentamientos en varios puntos. Y una porción significativa del futuro enlace caminero fue desplazado cuatro kilómetros al sudeste, hasta la calle 630, que es uno de los límites del predio del Aeropuerto local.

Ayer, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires -que acompaña el reclamo- anunció que Vialidad convocará proximamente a los vecinos a una mesa de trabajo, aunque no hay fecha confirmada.