El soldado del Regimiento 7 ya tiene otra vez el casco que le salvó la vida

Luego de 37 años, y gracias a la compra de un empresario anónimo, Jorge Altieri recuperó ayer este objeto tan preciado para él, que buscaba desde que terminó la Guerra de Malvinas

Jorge Alberto Altieri, el veterano de la Guerra de Malvinas que partió con el Regimiento 7 de nuestra ciudad hacia las islas y buscaba recuperar el casco que le salvó la vida en la batalla de Monte Longdon, pudo finalmente ayer reencontrarse con su preciado recuerdo, luego de que un empresario anónimo comprara el casco y un portal de noticias se lo fuera a buscar a Inglaterra.

Acompañado de uno de sus hijos, el ex soldado se presentó en los estudios de Infoabe en la capital federal -el medio que fue a buscarle el casco a Inglaterra- y, emocionado hasta las lágrimas, le confesó a quien lleva su sangre: “Este casco me dio todo, me dio la vida, me los dio a ustedes”.

Con el casco otra vez en su poder, como lo había anticipado, ahora Altieri -de 56 años- lo depositará en la bóveda del cementerio donde descansan los restos de sus padres, en la localidad bonaerense de Lanús.

Después de la guerra, el ex combatiente llegó a vender bolsas de residuos en la zona del Planetario, en la ciudad de Buenos Aires, debido a la discapacidad que contrajo tras sufrir la pérdida de un ojo durante la batalla de Monte Longdon, hace 37 años. Ahora, ya cumplido el sueño de volver a tener el casco que impidió que muriera en la guerra, cree que está muy cerca de cumplir con esa decisión de ofrecer a la memoria de sus padres lo que él fue capaz de hacer por recuperar las islas.

“Mucha gente quiso ayudarme y hasta empezaron a organizar para hacer una colecta y poder comprar el casco cotizado en unos 520.000 pesos. Yo dije que no, que era demasiado, que había muchas necesidades para gastar ese dinero en el casco. Pero llegó esa llamada y me cambió la vida”, señaló Altieri.

Esa llamada fue la de un empresario anónimo que se comunicó con Altieri para decirle que iba a comprar el casco y se lo iba a mandar a nuestro país. Como se informó oportunamente, el casco estuvo en la subasta por última vez hace unos días diez, cuando la base era de 10.500 libras (13 mil dólares o 520 mil pesos) pero el dueño lo retiró y al día siguiente ocurrió la llamada anónima al ex combatiente.

El casco que volvió a manos de su viejo dueño no llegó solo: en su interior, en uno de los pliegues del equipo de protección, había un parche del Regimiento de Paracaidistas III británico, cuerpo que peleó en Monte Longdon el 11 y 12 de junio de 1982 su batalla más importante. También contenía dos cartas, ambas en inglés, la primera parecía estar dirigida de un coleccionista a otro que lamentaba “no haber podido obtener más información sobre el casco”. La segunda era de Bruce Wilson a Altieri, el último de los coleccionistas que lo poseía y al que ahora el empresario anónimo le compró el casco (ver aparte).

Altieri, que trabajó en PAMI y recibe una pensión retroactiva a 1990, integra el Centro Argentino de Heridos en Malvinas, que busca que el Estado les reconozca a los que sufrieron discapacidad y a los familiares de los soldados que murieron en la guerra, el dinero de las pensiones, pero retroactivo a 1982.

El ex soldado, vale recordar, luchaba por recuperar su casco desde hace cuatro años, cuando un amigo le avisó que estaba en una subasta en internet en Londres. Lo reconoció a través de las fotos en las que se veía el agujero de la esquirla y la etiqueta que Altieri había puesto con su nombre y regimiento del lado de adentro del casco. El veterano llegó a ofrecerle al último dueño 1.000 libras, pero años después el casco volvió a la subasta con una base de 10.500 libras.

Además de llevarlo a la bóveda de sus padres, Altieri contó que le gustaría exponerlo en la Provincia y narrar lo que fue la guerra junto a sus compañeros. “No pensé que iba a llorar -dijo cuando se reencontró con el casco-, nunca lloré, lo hice cuando sentí cómo volvían los recuerdos de 1982”.