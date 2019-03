Tras opinar sobre Macri y Cristina, Tinelli dijo que no busca un cargo político

El empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli dijo hoy que no busca un cargo político con vistas a los comicios de octubre, pero no descartó hacerlo a futuro. "Yo no estoy buscando un cargo político hoy, aunque no lo descarto a futuro", sostuvo en radio Mitre.

Y puntualizó: "Hoy mi único compromiso es con Artear y con canal 13", en referencia a su programa, aunque aclaró que no descarta la posibilidad de competir en política. En relación a las próximas elecciones dijo que "la etapa de Cristina (Kirchner) la veo muy difícil, y por otra parte no seria bueno una reelección de (Mauricio) Macri, si todo va a ser ajuste". En tanto, aseguró que el gobierno actual "ha hecho cosas buenas y otras que me preocupan".

"Yo tengo una buena relación con el Presidente", reconoció, y agregó que le "gusta más cuando está rodeado de Horacio Rodríguez Larreta o de María Eugenia Vidal, que le aportan una mirada más social".

No obstante, el también vicepresidente del club San Lorenzo pugnó por que exista "una tercera fuerza que se diferencie de la grieta", tras admitir que le parecen "potables" candidatos como el ex ministro Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey".

Consultado sobre si la "salida está en el peronismo", respondió que es una fuerza que "entiende mejor muchas cosas, pero no digo que la salida esté por ahí". "Además tendría que ser en un PJ unido", indicó.