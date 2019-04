Cuadernos: ordenaron liberar al ex secretario privado de Julio De Vido

José María Olazagasti está procesado en la causa que investiga coimas en la obra pública

El juez federal Claudio Bonadio excarceló hoy José María Olazagasti, ex secretario privado del detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública. Olazagasti está procesado en el caso como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo, y quedará libre cuando deposite dos millones de pesos de fianza, informaron fuentes judiciales.

Bonadio ya excarceló en el caso al ex titular de Legales del ex ministerio de Planificación, Rafael Llorens. Olazagasti fue detenido el 11 de agosto del año pasado y su nombre apareció en los cuadernos del ex chofer Roberto Baratta, y además quedó vinculado al presunto pago de sobornos por parte de la empresa Techint.

En la investigación está procesada como supuesta jefa de la asociación ilícita la ex presidenta y senadora nacional Cristina Kirchner, además de De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el también ex funcionario Roberto Baratta.

También empresarios que quedaron acusados de cohecho por la Cámara Federal. El fiscal del caso, Carlos Stornelli, presentará el dictamen de elevación a juicio para dar por clausurada la investigación y enviarla a sorteo de Tribunal Oral.

Por otro lado, se confirmó que Bonadio quedó a cargo de la causa por defraudación en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en la que fue preso tras perder los fueros el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, informaron hoy fuentes judiciales. El juez federal recibió la causa luego que el juez federal Luis Rodríguez se declaró "incompetente" y se la remitió por tener conexidad con otras investigaciones vinculadas a hechos similares, explicaron fuentes judiciales.

Se trata de la investigación en la cual la Cámara Federal porteña le ordenó pedir el desafuero y la detención de De Vido, luego que el juez Rodríguez rechazó tomar esta medida pedida por el fiscal del caso, Carlos Stornelli. Bonadio tiene a cargo una pesquisa por supuestos delitos en la Central Térmica de Rio Turbio.