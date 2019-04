Apelaron el fallo que condenó a los ex jefes policiales de La Plata por la causa “sobres”

Los abogados de cuatro de los sentenciados insistieron en que los efectivos fueron “usados política y mediáticamente”

| Publicado en Edición Impresa

El tribunal oral III de la plata condenó a 7 ex jefes policiales en un fallo histórico / EL DIA

La defensa de cuatro ex jefes policiales condenados a penas de hasta 5 años y 8 meses de prisión en la causa de los sobres con dinero hallados en la jefatura de la Departamental La Plata presentó ayer el recurso de Casación contra el fallo del juicio oral y público que terminó el mes pasado en los Tribunales platenses.

En el fallo, unánime, los jueces dieron por probado que entre diciembre de 2015 y marzo del 2016, “un grupo conformado por al menos siete policías integraron una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha jefatura”.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata -integrado por Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini- explicaron que “la entrega de dinero se hacía de un modo predeterminado y clandestino” y consideraron que “los envíos fueron encontrados en una única oportunidad, todos juntos en un único cajón”, en relación a los 36 sobres con más de 153 mil pesos hallados en la departamental de La Plata el 1 de abril de 2016.

“Esto significa -se agregó en el fallo- que estaban confiados a una misma persona, las entregas eran personales y sin registración alguna de la correspondencia ni de la persona que la llevaba, es decir de modo encubierto”.

De acuerdo a la sentencia, “los integrantes de la asociación se dividían en dos grupos bien diferenciados: los beneficiarios y los aportantes”, y los jueces sostuvieron que “esa distinción entre sus componentes es claramente indicativa de su estructura piramidal”.

Con esos fundamentos, el por entonces jefe de la Departamental, Darío Camerini, recibió la pena más elevada: 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, por recepción de dádivas y asociación ilícita. Por el mismo delito, el ex comisario Rodolfo Carballo, segundo de Camerini, recibió de 4 años y 10 meses de prisión, mientras que al ex comisario Ariel René Huck, jefe de calle de la Departamental, le dieron 3 años y 6 meses. También fue condenado por esos delitos a 4 años y medio de prisión el ex secretario de la Departamental, Walter Skramowsky.

Los abogados Oscar Salas y Christian Romano, insistieron, al igual que durante toda la causa y en el juicio, que sus asistidos fueron víctimas de una causa que “fue utilizada política y mediáticamente, en un año electoral por la gobernadora María Eugenia Vidal”.

En la apelación, que recayó en la Sala V de Casación, se “exhortó a los magistrados a que simplemente, de manera lógica, con sensatez, sin presiones políticas, fallen conforme a derecho”.

Como se sabe, en el juicio oral, los jueces condenaron por la entrega de dádivas y asociación ilícita a tres ex comisarios que se desempeñaban al frente de comisarías: el ex titular de la comisaría segunda, Sebastián Velázquez (3 años y 8 meses de prisión); el de Los Hornos, Sebastián Cuenca (4 años); el de Villa Elisa, Raúl Frare (3 años y 4 meses) y Julio Sáenz (3 años y 6 meses), quienes también recurrieron el fallo ante Casación.

El tribunal resolvió además absolver al ex comisario de la seccional Cuarta, Juan Miguel Retamozzo, quien había llegado libre a juicio después de que se negó a hacer el peritaje caligráfico y no encontraron en su legajo ni un documento con su letra para compararla con la de los sobres.