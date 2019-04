Si se muerden la lengua, mueren: las “angelitas” destrozaron a Calu

En el ciclo de De Brito, Cinthia Fernández deslizó que consigue trabajos a cambio de favores y Yanina Latorre dijo que es “berreta”

| Publicado en Edición Impresa

Un informe sobre Calu Rivero en “Los ángeles de la mañana”, el programa chimentero de El Trece, fue el puntapié necesario para que Yanina Latorre y Cinthia Fernández, panelistas del ciclo, dispararan con todo en contra de la actriz catamarqueña.

“Calu es un invento, lo pensamos todos. ¿Qué hizo de bueno? La mayoría piensa eso”, disparó Cinthia, sin piedad. “¿Cómo lo pensamos todos? Hacete cargo vos”, la cruzó Ángel de Brito. Y Cinthia volvió a la carga. “Es una actriz con muuuchos contactos… Que haga la gráfica de una marca de ropa tan importante es raro…”, deslizó enigmática.

“Vos estás tratando a todas de atorrantas últimamente”, la criticó Yanina Latorre. “Desarrolla el concepto de ‘muchos contactos’”, puntualizó Karina Iavícoli. “A mí me llegó que estaba con alguien importante en ese momento…”, justificó Cinthia, recordando el affaire de Calu con Sean Penn.

“Cada una llega como puede... Para mí es un invento porque no tiene talento. No me gusta como actúa y el libro no lo pienso leer”, cerró la ex de Matías Defederico, súper filosa y polémica.

Pero Yanina Latorre no se quedó atrás. “El contenido de Calu Rivero es bastante berreta”, disparó sobre la protagonista de “Campanas en la noche”, la tira de Telefé con alta carga erótica y contenido feminista.

“Ella es muy buena marketinera, se vende bien. Compró a los seguidores de Instagram, yo lo tengo comprobado. En un momento yo hice un seguimiento”, aseguró la mujer de “Puntita”, sin develar sus fuentes.

Aunque agregó: “En realidad, ella no tenía tantos y ahora casi todos los seguidores le comentan en otros idiomas, en árabe o israelí. Cuando sube una foto, tiene muchos likes, pero recibe veinte comentarios. Por ejemplo, si ves las cuentas de la China Suárez o Paula Chaves postean y tienen dos mil comentarios, con críticas incluso. Ella tiene cuatro o cinco comentarios y en otro idioma”.

Por último, Latorre le apuntó a los aires de diva que tendría la actriz. “Rita, la mamá (de Rivero), es muy viva. Es quien le maneja la carrera y le armó todo este personaje. Por ejemplo, ella hacía una nota con Para Ti y no sabés los requerimientos que ponía la mamá… Piden que esté el perro, el agua de una determinada marca y pide que no haya cosas de cuero porque le afectan la visión. Exigió una tapa, después mandaba mails exigiendo ver la nota antes de ser publicada y hacía correcciones... ¡Lady Gaga, un poroto!”.