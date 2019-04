La Plata recibe a Pucará y San Luis visita al último campeón

En la Primera “A”, Los Tilos recibe a Champagnat, en la “B” Universitario visita a Ciudad y en la “C” Albatros enfrenta a Italiano

Por la quinta fecha del URBA Top 12 los equipos platenses tendrán duros desafíos por delante. La Plata, por ejemplo, recibirá en Gonnet a Pucará tratando de reencontrarse con la victoria después de haber caído ante Hindú la semana pasada. Mientras que San Luis se presentará en condición de visitante ante el mejor de la temporada 2018, el que justamente le arrebató su gran sueño de campeón: Alumni.

El quince amarillo irá de esta forma: Fontán(C), Turdó y Del Cerro; Masciadro y Stein; Gentile, Suárez Folch y Rico; Alegre y Mercerat, Basso, Incháurregui; Boccadoro, Iassi y García Larcher. E: Suffern Quirno-Albarracín-M. Roán y G. Mazzoni. Arbitro: Matías Córdoba. Cancha: La Plata. Horario: 15:30.

El conjunto azulgrana buscará recuperarse de la derrota del sábado pasado ante Regatas con este quince: Oubiña (C), Giménez y Lawrie; Bicerne y Giannini; Layún, M. Aguilar y Torello; Del Prete y Feli Campodónico; Cúcolo; Gibert, Molina Ferrer, Fileni e I. Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Arbitro: Tomás Bertazza. Cancha: Alumni. Horario: 15:30.

La fecha se completará con el clásico SIC-CASI, Atlético del Rosario-CUBA, Hindú-Regatas y Belgrano Athletic-Newman.

Las posiciones están así: SIC y Regatas suman 17 unidades, Belgrano y Alumni 14, Pucará y CUBA 10, Hindú y La Plata 9, Atlético del Rosario y San Luis 7, Newman y CASI 1.

LOS TILOS QUIERE SEGUIR ENCENDIDO

Por el Torneo de la Primera “A” Los Tilos, que está atravesando un buen presente en el arranque de la competencia, recibirá desde las 15:30 en 21 y 522 a Champagnat. El Verde alineará a este equipo: Puertas, Ochoteco y Leiger; Russo y Broglia; Castilla, Santipolo y Gatti; Goñi y Santamarina; Korenblit, Curutchet, Azcárate, Tuculet (C) y Fernández. E: R. Bernal y L. Fioravanti. Árbitro: Ricardo Albina. Cancha: Los Tilos. Horario: 15:30.

Por el torneo de Primera “B”, Universitario visitará a Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Nuñez, en lo que será la cuarta fecha del torneo. La U irá on este equipo, que tendrá e regreso de su joven apertura: Sereno (C), Urban y Martínez; Pau y Herrera; Almeida, Savegnago y Urréjola; D´Onofrio y Gisvert; Brandoni, Buiatti, Pardini, Darhampé y Espinosa. E: R. Morgan. Arbitro: Pablo Rossi. Cancha: Ciudad de Bs As. Horario: 15:30.

ALBATROS Y BERISSO

Por el torneo de la Primera “C” Albatros recibirá en 135 y 518 a Italiano buscando su segunda victoria consecutiva en el torneo después de haber bajado a Vicentinos la semana pasada. El Tricolor irá de esta forma: Martorelli, Bombini y Acevedo; Pagnoni y Ferreyra; Toledo, Benavídez y Feldman; Martinetto y Balatti; Santín, L. Elizondo, E. Elizondo, Polari y Lambre (C). E: Martín Haidar. Arbitro: Fernando Piotrowsky. Cancha: Albatros. Horario: 15:30.

Finalmente, por la segunda fecha del torneo de Desarrollo, Berisso RC visitará a Municipalidad de Berazategui en “La Capital Nacional del Vidrio” con este quince: Toloza, Schiro y S. Hoggan; Reyes y Herrera; Franca, Ferrari y L. Hoggan; Sosa y Fernández Sosa (C); López, Guzmán, Lurbe, Cironi y Nuñez. Ent: L. Violini y A. Castilla. Árbitro: Rafael Conti. Cancha: Municipalidad de Berazategui. Horario: 15:30.