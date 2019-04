El equipo de Palermo ganó 9-2 y los rivales le pedían que no hagan más goles

Una curiosa situación se dio en la jornada de ayer del fútbol mexicano cuando Pachuca, el equipo que dirige Martín Palermo, derrotó a Veracruz por 9 a 2.

El inusual marcador provocó un pedido de "piedad" por parte de los perdidosos, un equipo que ya estaba condenado al descenso.

Luego de la inusual goleada, en la conferencia de prensa, Palermo reconoció que los futbolistas de Veracruz les rogaron que no les marquen más goles. "Sí, mis jugadores me dijeron que les pedían que no les hicieran más tantos. Es muy difícil estar del otro lado. En cada momento que hacíamos un gol fue muy notorio cómo les repercutía. Realmente es difícil ponerse en el lugar de ellos y de su entrenador. Descendieron y tampoco saben acerca de su futuro. No es fácil", puntualizó el ex jugador de Estudiantes.

Las crónicas periodísticas destacan que la impresionante goleada en el estadio Hidalgo entró en los libros del futbol mexicano como una de las más abultadas, dado que nunca un equipo había marcado tantos goles en la historia de los torneos cortos.

Los tantos de la victoria de Pachuca tuvieron a dos argentinos como los más destacados: Leonardo Ulloa (en tres ocasiones) y Franco Jara (dos veces).