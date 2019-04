Desafectan a una perito investigada por su informe sobre el patrimonio de los Kirchner

La Corte Suprema de Justicia desafectó hoy en forma preventiva a María del Carmen Penedo como vicedecana del Cuerpo de Peritos Contadores, mientras se tramite el sumario que se le inició a raíz de su participación en los análisis en la causa que investigó al patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner en 2009.

La resolución lleva la firma de los cinco ministros de la Corte; Carlos Rosenkrantz (presidente), Elena Highton de Nolasco (vice), Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosatti, se indicó a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

El sumario se inició el 26 de febrero a raíz del peritaje que realizó Penedo junto al ex decano del cuerpo, Alfredo Peralta -quien se jubiló- y que sirvió de base al entonces juez Norberto Oyarbide para dictar el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

El sumario a la perito se inició a raíz de declaraciones del arrepentido Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner y perito de parte del matrimonio presidencial, quien la involucró cuando, en la "causa de los cuadernos", admitió que el estudio realizado no tenía consistencia, ya que no profundizaba sobre operaciones sin supuestamente suficiente respaldo.