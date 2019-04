Volvió a su barrio para recibir un merecido homenaje

Cientos de vecinos, familiares y allegados estuvieron en la Plaza Belgrano para rendir tributo al único soldado de City Bell caído durante la Guerra de las Islas Malvinas

La comunidad de City bell le rindió un justo homenaje y reconocimiento a Pedro Horacio Vojkovic, “Petar” -como lo llamaba su familia- en la Plaza Belgrano), donde creció el único hijo de City Bell caído en la Guerra de Malvinas.

Más de 200 personas presenciaron el emotivo acto, del que participaron familiares, allegados, instituciones, funcionarios, autoridades y vecinos.

Estuvieron la hermande Pedro, María Clementina Vojkovic y su esposo Carlos Zabala, los hijos del matrimonio y sobrinos de Petar, María Victoria Zabala con su esposo Ariel Vicente y sus hijos Mercedes y Emilia); Federico Zabala con su esposa Griselda Varela y su hija Paulina; y Azul Zabala con su esposo, Federico Borrazás, y sus hijos Gonzalo, Trinidad y María Eugenia.

El acto, en el que también se rindió homenaje a todos los caídos durante y después del conflicto armado, estuvo presidido por la bandera nacional de guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 y la bandera de guerra del Batallón de Operaciones Electrónicas 601.

Estuvieron presentes funcionarios nacionales, provinciales y municipales, como el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; el Director de Políticas de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, Emiliano Péres, el Diputado provincial Diego Rovella y concejales de la Municipalidad de La Plata. También hubo representantes del Ejército Argentino, de la Agrupación de Comunicaciones 601 de City Bell y del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 de Arana; de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario bonaerense, ex combatientes compañeros de Pedro en la Compañía A del Regimiento 7; representantes del Instituto José Manuel Estrada de City Bell, de la Escuela Nº 28 “Dante Luis Segundo Pereira” de Villa Elisa, del Instituto San Francisco de Asís de Villa Elisa y de la Escuela Primaria Nº 12 “Victoriano Montes” de City Bell; autoridades del Rotary Club de City Bell, miembros de la Asociación Croata Raíces Istrianas de La Plata, Berisso y Ensenada, miembros de la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina, Cooperativa Croata de Villa Martelli, Defensa del Hogar Croata y Partido Republicano Croata; la Banda del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y el Padre Guillermo Khidir, párroco del Inmaculado Corazón de María.

EMOCIONES

Sin duda, el momento más emotivo estuvo a cargo de la hermana de “Petar”, María Clementina “Mary”, cuando habló durante el acto.

“Mi agradecimiento a los vecinos de City Bell, amigos y familiares. Mi gratitud a mi marido e hijos por haber acompañado durante tantos años a mis viejos en su profundo sufrimiento. Quiero destacar la presencia de autoridades civiles, representantes militares y eclesiásticos. Se siente la compañía. Una mención muy especial a los equipos que posibilitaron la exitosa identificación de mi hermano y tantos jóvenes. Un gran y profundo reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Homenaje. Durante muchos años tuve la sensación que a la comunidad toda le resultaba imposible enfrentar la responsabilidad de la muerte de tantos jóvenes y quizás por esto los tenía un poco olvidados. Entre otras cosas porque faltaban nombres. La decisión del reconocimiento trajo un segundo reconocimiento: el de la sociedad. En una reunión familiar mi primo Juanjo (Vendramin, ciudadano ilustre de City Bell) me comentó que a él lo único que le importaba era City Bell, su gente, sus alegrías y tristezas. Me costó comprenderlo en ese momento. Su fuerte convicción y tesón contagió a cantidad de personas e instituciones que hoy finalmente conforman la Comisión de Homenaje. Los he visto trabajar, sortear los obstáculos que se iban presentando con la grandeza de los que quienes quieren y hacen. Muchas veces renunciando a deseos individuales. Entre todos lo trajimos a mi hermano a City Bell, a esta plaza donde jugaba al fútbol con sus amigos, donde mamá lo buscaba para que cumpla con sus obligaciones y papá lo miraba correr con mucha admiración. Creo que en sus cortos años de vida ayudó a mi viejo a superar no ver más a sus añosos padres cuando huyó de la guerra llegando a un país de paz. Se conjugan hoy para mí emoción y alegría. Hace 37 años te despedíamos. Eras casi un niño y yo una madre plena. Pero la desesperanza por la ida era compartida. Fue durante años una utopía. Hoy te rendimos homenaje. Ha sido posible porque miles de manos se lo propusieron. Estoy segura que los viejos hubieran decidido por este lugar”.

SU HISTORIA

Sus padres Pedro y Mercedes y su hermana María Clementina llegaron a City Bell en la década del ’60 y se establecieron a media cuadra de este lugar, en Cantilo entre 1 y 2 dedicándose al comercio en una tradicional rotisería: “Don Pedro”. El 22 de julio de 1962 nació Petar, el segundo hijo del matrimonio.

Petar transitó su infancia normalmente, jugando con sus amigos, en la calle y en esta misma plaza. Egresó de la escuela primaria en el Instituto Estrada en el año 1974 y del secundario en el año 1980 en el Instituto San Francisco de Asís de Villa Elisa.

Era fanático de Racing. Le gustaba jugar a las cartas y a la generala con sus padres.

Estaba muy contento con sus dos sobrinos y disfrutaba jugar con ellos.

Petar se estaba preparando para ingresar a la carrera de abogacía cuando fue convocado a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio en el año 1981.

Estuvo destinado en la compañía “A” del Regimiento 7 de La Plata y aunque en el momento en que se desató el conflicto, ya había sido dado de baja, fue convocado nuevamente y reincorporado junto a sus compañeros.

El 13 de abril de 1982 su familia lo saludó por última vez en el histórico portón del Regimiento y desde allí partió hacia las islas. El destino le hizo una trampa el 8 de junio, unos días antes de la finalización de la guerra. Esa noche, junto a tres compañeros, Carlos Hornos, Alejandro Vargas y Manuel Zelarrayán, buscando obtener víveres cruzaron el río Murrell en una embarcación, pero la quilla detonó accidentalmente una mina argentina y fallecieron los cuatro en el acto.

