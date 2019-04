Messi lo dijo

| Publicado en Edición Impresa

Por EDUARDO TUCCI

deportes@eldia.com

Corría el mes de agosto de 2018 cuando Barcelona iniciaba la actual temporada derrotando 3-0 a Boca por la Copa Joan Gamper. El amistoso era el punto de partida de una nueva campaña “culé”, la presentación del equipo en su casa y como ya resulta una costumbre el capitán del equipo tomaba el micrófono para dirigirse a la multitud. La partida de Andrés Iniesta hizo que fuera Lionel Messi quien asumiera esa responsabilidad como máximo referente de la poderosa escuadra azulgrana.

Con su estilo de palabras cortadas, tono de voz pausado y moviéndose por el césped, el rosarino tiró los objetivos del año: “Tenemos una plantilla para ilusionarnos. El año pasado fue muy bueno, ganamos la Copa del Rey y la Liga, pero todos nos quedamos con la espinita de la Champions, más que nada por cómo perdimos” señaló Lio antes de cerrar con el enunciado de un compromiso: “Hoy nosotros prometemos que vamos a hacer todo lo posible para que esa Copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá, otra vez en el Camp Nou”.

Ocho meses después de aquellos enunciados, Messi pasó del dicho al hecho a su manera: condujo de una manera estupenda a su equipo, que aplastó 3-0 a Manchester United y se metió en las semifinales del torneo más importante del mundo luego de cuatro años de ausencia.

Jugó para diez puntos y el mundo del fútbol quedó una vez más rendido a sus pies. Aquellos enunciados antes del partido amistoso con Boca tomaron cuerpo con un triunfo concluyente y una actuación memorable.

De la Selección Messi también dijo lo que tenía que decir. Fue hace justo un mes, después de un prolongado silencio y pocas semanas antes que nuestro equipo nacional --que por ahora no convence a nadie--, deba demostrar en la Copa América de Brasil lo que se le viene reclamando hace bastante tiempo: mayor confiabilidad, una línea definida y definiciones concretas respecto de quienes serán los encargados de afrontar la nueva etapa.

Desde Barcelona llegaba entonces, a mediados de marzo, la voz más esperada. “Yo le demuestro el cariño a la Selección a mi manera...” fue la síntesis de un monólogo que incluyó otras expresiones que impactaron: “Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos, mi familia. Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere... Es difícil. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran”, sentenció.

Fue directo para describir momentos clave de su vida en esta cuestionada etapa sin éxitos grandes del seleccionado. Con una desconocida forma de expresarse reveló aspectos de lo sucedido en Rusia, y la relación con Sampaoli, clamó por la falta de fortuna en otros momentos clave, aclaró que no fue consultado cuando designaron a Scaloni y se mostró a favor de una renovación.

Aquellas definiciones de la “Pulga” sobre el Barcelona y estas sobre nuestra representación. Quizás la última aparición del máximo referente del equipo celeste y blanco sea una suerte de bisagra en el trabado camino que recorre el equipo mayor de la Argentina. Deberían ser. Transitamos tiempos de correcciones y decisiones y las afirmaciones del capitán deberían servir para apuntalar una nueva etapa.

Un Messi estupendo logró que su equipo vuelva a ser candidato en la Champions como lo había prometido en el “discurso” de apertura de la presente Temporada. Ahora es de esperar que el efecto de sus palabras también apuntale la recuperación del Seleccionado.