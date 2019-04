El intercambio comercial de marzo cerró con un superávit de US$ 1.183 millones

El intercambio comercial de marzo dejó un superávit de US$ 1.183 millones y revirtió el resultado negativo de US$ 554 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante marzo las exportaciones sumaron US$ 5.136 millones, 5% menos que el año pasado, debido a los menores precios, al tiempo que las importaciones alcanzaron US$ 3.953 millones, con un retroceso de 33% interanual, por la baja de los valores y las cantidades compradas.

Con este resultado, el primer trimestre del año arrojó un superávit de US$ 2.016 millones, lo que revirtió el resultado negativo de US$ 2.373 millones de enero-marzo del año pasado. Horas antes de que el Indec diera a conocer estas cifras, el presidente Mauricio Macri destacó que “la política de exportaciones está siendo un éxito” y dijo que “no se para de exportar” a lugares como China, Corea y Japón, al tiempo que expresó que “ya hay 170 mercados nuevos abiertos”.

En declaraciones a la radio LT de Venado Tuerto, Santa Fe, el mandatario también aseguró que "se está saliendo lentamente de la recesión" y que la nueva cosecha, que se estima alcanzará un record de 145 millones de toneladas “va a ser un empujón muy fuerte", para la mejora de la economía.

Durante marzo, la facturación por las exportaciones disminuyó 5% respecto del mismo mes de 2018, al sumar US$ 5.136 millones. Esto se debió principalmente a que los precios cayeron 5,2%, lo cual no pudo ser compensado por un aumento del 0,3% en las cantidades vendidas

El valor de las exportaciones de productos primarios descendió 0,7% de manera interanual para sumar US$ 1.316 millones como producto de una baja del 1,6% en los precios y a pesar de un aumento del 0,9% en las cantidades. Las ventas de Manufactura de Origen Agropecuario (MOA) disminuyeron 8,9%; a US$ 1.797 millones, con precios 12,1% por debajo de los de marzo del año pasado y las cantidades aumentaron 3,6%.

En el caso de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) la facturación cayó 6,5%, a US$ 1.594 millones, por una reducción de 2,3% en los precios y de 4,3% en las cantidades.

En tanto las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 6,4% para sumar US$ 384 millones debido a un alza del 2,2% en los precios y del 4,3% en las cantidades.

La caída en las importaciones estuvo directamente relacionado con el menor nivel de actividad económica. La facturación por la compra de bienes de capital bajó 46%, con una merma del 37% en las cantidades y del 24% en los precios, la de bienes intermedios 21% y piezas y accesorios para bienes de capital 36%, entre otros.

En tanto, el intercambio con el Mercosur, principal socio comercial de Argentina, arrojó, en marzo, un saldo negativo de US$ 42 millones. Las exportaciones alcanzaron 1.073 millones de dólares, 17,7% inferiores a las de marzo de 2018. En este caso, se anotaron caídas de ventas de todos los rubros, en particular las MOI, que se redujeron US$ 107 millones de dólares.