"Chino" Maidana anunció que no volverá al boxeo

El ex campeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Marcos "Chino" Maidana interrumpió la preparación que realizaba en Las Vegas, arribó esta noche a la Argentina y comentó que no retornará a la actividad boxística.

El púgil santafesino, de 35 años, retornó hoy al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y le confió escuetamente a la cadena de noticias Fox Sports: “Me retiro del boxeo”, sostuvo. “No es que no me sienta capaz sino que hubo cosas que no estaban bien y decidí no volver”, amplió Maidana.

El oriundo de Margarita había comenzado dos meses atrás una intensa preparación para regresar a una actividad en la que no desarrolla pelea alguna desde setiembre de 2014, cuando perdió con Floyd Mayweather, en el MGM Arena, de Las Vegas.

En el marco de ese entrenamiento, "Chino" Maidana había adelgazado casi 20 kilos y se preparaba para asumir una serie de tres combates -al menos-, por los cuales hasta podría percibir una suma cercana a los 12 millones de dólares.

Inclusive, el boxeador, premiado con el Olimpia de Oro en la temporada 2013, podía llegar a disputar una pelea ecuménica con el filipino Manny Pacquiao, actual titular welter de la AMB y vencedor del chubutense Lucas Matthysse, en julio pasado, en Kuala Lumpur, Malasia.