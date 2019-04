Volvió Di Zeo deportado: "Es una vergüenza, me lo hacen porque soy conocido"

Rafael Di Zeo a poco de arribar al país esta mañana, tras ser deportado de Colombia, dijo que lo que le hicieron "Es una vergüenza; lo hacen porque soy conocido.

Uno de los jefes jefes de la barrabrava boquense había viajado a Colombia para el partido que hoy jugarán los xeneizes con Deportes Tolima por la Libertadores.

"Acá la única realidad es la verdad, la verdad es que yo no incumplo nada, entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales. Yo no incumplo nada. No pueden violar libremente mis garantías", sostuvo el hincha en Ezeiza al ser consultado por los periodistas

Según explicó Di Zeo, al llegar a Colombia saltó una "alerta roja como si fuera terrorista" y criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "La ministra de Seguridad juega a la política y tendría que preocuparse más por todo lo que está pasando en el país en materia de seguridad. Me prejuzga y me persigue. La ministra está preocupada solo po mí".

"Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave. Se piensan que soy el jefe de la ETA y cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país. ¿Donde está la ley acá?", puntualizó Di Zeo.