Por primera vez se detectó un terremoto en Marte

La agencia espacial norteamericana (NASA) anunció ayer que uno de sus módulos en Marte detectó indicios del primer sismo registrado en el planeta rojo.

La “débil señal sísmica” fue registrada por la sonda InSight el último 6 de abril tras permanecer 128 días en la superficie marciana realizando tareas de investigación.

Sound on!🔊 When listening for marsquakes, our @NASAInSight spacecraft recorded audio with three distinct sounds:

💨 Noise from the Martian wind

🔴 Vibrations on the Red Planet

📷 Its robotic arm moving to take pictures



Listen in: https://t.co/QPaEmgsiVW . pic.twitter.com/7ZcC2Ig88I