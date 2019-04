Un Estadio Único para River y Boca: ¿fantasía o realidad?

Si bien se dieron a conocer dos versiones sobre el mismo tema, las declaraciones de Rodolfo D´Onofrio tuvieron una amplia repercusión rápidamente.

¿Un Estadio Único para River y Boca?. El presidente de los millonarios primero habló del tema en un canal chileno y después le bajó el voltaje a la iniciativa en un medio local.

El mandamás del club de Núñez había dicho en el canal CDF de Chile: "River tiene que tomar la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo. Hoy no podemos pensar en hacer esto con el riesgo país, la inflación y la devaluación que hay en la Argentina. Es muy complejo porque no hay inversores. Si nos mudamos, el club tiene que vender su actual ubicación y a unos 800 metros está la tierra en la que se podría hacer el estadio. Los socios decidirán que hacer".

Y agregó que "La tierra pertenece a la Nación y en una conversación con el presidente Macri le dije: '¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y de Boca acá?' Y no me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo, le va a costar más a ellos que nosotros por mudarse de La Boca y lo comprendería".

La declaración explotó como una bomba, en Boca salieron a rechazar la iniciativa y el máximo dirigente riverplatense le puso paños fríos al asunto al hablar en un canal deportivo argentino: "Tuvimos distintas reuniones y una de ellas fue con Macri en Olivos, donde nos recibió a varios directivos del club. Conversamos y en un determinado momento me dice: 'Yo en la época de Aguilar le propuse hacer un estadio único y no quiso. ¿Vos estarías dispuesto?'. Me dejó dudando y le dije: 'Sí, podría ver, lo decidirán los socios pero creo que podría hacerse, ¿por qué no? Tendría una lógica económica en ese lugar'. Ahora, yo siendo River no tengo problema, pero me imaginé que Boca no sé si tendría muchas ganas de ir ahí. Esa fue la conversación, no hubo otra", concluyó D'Onofrio