¿Es verdad que los amantes siempre besan más y mejor?

Los besos son excelentes antidepresivos, buenos para combatir las caries, elevan la autoestima y hasta aceleran el metabolismo para adelgazar

Por si faltaran buenas razones para dar besos, ahora resulta que se ha descubierto que son tremendamente beneficiosos para la salud.

Besarse no solo es una muestra de afecto hacia nuestras parejas, un deseo indomable que nos lanza a la boca de quien nos atrae para satisfacer nuestra pasión, sino que demás son excelentes antidepresivos, buenos para combatir las caries, elevan la autoestima y hasta aceleran el metabolismo y adelgazan.

Esto deben saberlo muy bien los amantes ya que según un estudio realizado en 2017 a 7.255 hombres y 3.882 mujeres por Gleeden.com, los amantes se besan más y mejor que las parejas estables.

El 88% de los encuestados afirma darse besos apasionados con sus amantes y sólo el 65% lo hace con sus parejas. Para ellos, estos besos suponen una muestra de pasión en el 39% de los casos. El 18% creen que no es más que otro acto dentro de las relaciones sexuales, y el 19% cree que es algo muy íntimo que solo realizan cuando tienen mucha confianza e intimidad.

¿Por qué besan más a sus amantes? El 22% declaró que es algo que simplemente ya no hacen; el 41% afirmó que ya no sentían pasión en su matrimonio y no les provoca tanto pasar por la fase de los besos; y por raro que parezca, un 15% dice que no les gusta dar besos, en general.

Está claro que los hábitos y la rutina tienden a sofocar gradualmente la sexualidad de las parejas casadas.

El estudio también muestra que las pequeñas atenciones sexuales están reservadas principalmente para los amantes. Un 65% de los miembros encuestados admite sentirse raramente excitado por un beso de su pareja, mientras que un 72% confiesa excitarse mucho cuando se besa con su amante. Además, también explican que suelen practicar preliminares a menudo con su amante, pero rara vez lo hacen con su cónyuge. Sí, a veces la falta de esfuerzo y desgaste en la pareja gana al deseo.

PREGUNTAS SOBRE LOS BESOS

A veces nos preguntamos por qué resulta tan agradable besar, especialmente a esa persona por la que sentimos algo especial. La sensualidad que producen los besos, la intimidad o el tacto agradable convierten ese momento en algo inigualable. Pero... ¿podría existir el amor sin besos? “Seguro que nos resulta difícil imaginarlo, pues hay muchas razones por las que los besos son tan necesarios cuando estamos estableciendo una relación íntima. Además de esas primeras ideas que nos vienen a la cabeza al plantearnos la pregunta, los besos informan al cerebro de si nuestra pareja es la persona adecuada para nosotros o no”, asegura Mila

Cahue, psicóloga especializada en relaciones de pareja y autora de ‘Amor del bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo”.

Cuando nos besamos nos perdemos en la sensualidad de un sabor, de un olor o de una textura y nos dejamos llevar por emociones más o menos intensas. Pero nuestro cerebro está procesando “otras cosas” que le van a resultar útiles. Así, según explica Mila Cahue, la piel de los labios es la más fina de nuestro cuerpo y reúne bajo esa superficie la mayor densidad de neuronas sensoriales del organismo. Además, las áreas del cerebro dedicadas a procesar, interpretar y analizar la información que llega desde esas neuronas ocupa una superficie mayor que la de otras partes del cuerpo. Por supuesto, la lengua también está preparada para transmitir gran cantidad de señales nerviosas y químicas.

Los besos sirven también de termómetro de la relación: si nuestra pareja nos besa poco, sin pasión o lo hace de una manera mecánica o con una intensidad violenta o desagradable, el cerebro nos hace dudar sobre si nuestra pareja nos quiere, si la relación es adecuada o incluso puede hacer que nos replanteemos si es la relación que deseamos, según explica la experta.

Sobre este punto, el terapeuta David D. Coleman, que se autodefine como “especialista en besos”, explica que, si quieres saber el grado de vinculación y atracción mutua que existe en una pareja, debes preguntarles si se siguen besando en la boca. “La ausencia de besos no es sólo consecuencia del deterioro de la relación, está también entre las causas del mismo”, añade.

Existen tres teorías sobre el papel que juegan los besos. Una es que, de alguna manera, ayuda a evaluar la calidad genética de las parejas potenciales. Otra es que se utilizan para aumentar la excitación (o iniciar el sexo), y la última es que son útiles para mantener las relaciones estables.