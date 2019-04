Tampoco hoy habrá fútbol de la Liga

| Publicado en Edición Impresa

La continuidad de las lluvias en las últimas horas conspiró con la realización de los partidos de la sexta fecha del Apertura de la Liga Amateur, que se iban a desarrollar esta tarde, tanto en primera como en el ascenso.

Por eso, en horas del mediodía de la víspera, la Mesa Directiva de la Liga dispuso la cancelación definitiva de la reunión, como así también, la jornada de los juveniles, del fútbol femenino (quinta fecha, en todas sus divisiones) y del Torneo Proyección.

La totalidad de los partidos, en principio, serán reprogramados para su disputa durante el fin de semana venidero, es decir, sábado 4 y domingo 5 de mayo.

LOS PARTIDOS

Estos son los partidos de la sexta fecha del Apertura 2019 que fueron reprogramados por la Mesa Directiva de la Liga Amateur para el próximo fin de semana:

PRIMERA A: Porteño vs. San Lorenzo de Villa Castells (Mitre y Alsina); ADIP vs. Círculo Cultural Tolosano (10 y 485); Estrella vs. Centro Fomento Ringuelet (8 y 169); Everton vs. Villa Lenci (7 y 629); CRISFA vs. Unidos de Olmos (14 y 72); Asociación Coronel Brandsen vs. Asociación Nueva Alianza (52 y 161); Las Malvinas vs. Curuzú Cuatiá (528 y 140) y CRIBA vs. Comunidad Rural (2 y 611).

PRIMERA B: Argentino Juvenil vs. Asociación Iris (18 y 460); Peñarol Infantil vs. Romerense (203 y 39); Independiente de Abasto vs. Villa Montoro (207 y 515); Tricolores vs. San Martín de Los Hornos (4 y 94); Alumni vs. For Ever (70 y 148); Talleres del Provincial vs. La Plata FC. (143 y 517) y Centro Fomento Los Hornos vs. Polideportivo Gonnet (58 y 132).