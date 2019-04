San Luis cortó la mala racha y festejó

El Marista vapuleó al Atlético del Rosario por 42 a 17, le metió seis tries y volvió a jugar en un gran nivel para sacarse de encima la mufa

En el marco de la sexta fecha del URBA Top 12 San Luis venció con autoridad al Atlético del Rosario por un contundente 42 a 19 y cortó de esta forma la racha de cuatro caídas consecutivas que lo tenía a maltraer.

Y no dejó dudas el triunfo del equipo de Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini que desde el kick off mismo del partido dio señales que este choque no sería uno más. Porque pese a no jugar un gran primer tiempo, con la actitud y con un par de buenos movimientos le alcanzó para sacar cierta ventaja frente a un opaco conjunto rosarino que nunca dio la talla. El parcial mostró un exiguo 14 a 3, pero que sin dudas debió ser y fue de San Luis.

Pero en el periplo final, el azulgrana volvió a ser el del año pasado: porque le metió una dinámica bárbara a las fases de juego que elaboró que completó con una definición efectiva de su línea de backs. Es cierto las puertas de la victoria, las abrieron los ocho delanteros que tuvieron un segundo tiempo de alto vuelo donde se impusieron en casi todas las formaciones móviles y fijas. Para destacar la buena tarea de la pareja de medios integrada por Gregorio del Prete y Felipe Campodónico, algo que necesitaba como el “Maná” este buen conjunto marista. La semana que viene llegará la visita a “La Catedral” para chocar con el siempre difícil CASI.