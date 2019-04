Ex espía que estuvo prófugo apuntó contra D´Alessio y Stornelli

Se trata de Rolando Barreiro, quien pretende ser aceptado como arrepentido en la causa que investiga Ramos Padilla

Un ex agente de Inteligencia que busca ser aceptado como arrepentido por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que el falso abogado Marcelo D'Alessio tenía vínculos con el fiscal porteño Carlos Stornelli.

"El señor Marcelo D'Alessio era el que tenía relación con Carlos Stornelli y aparentemente con (el juez) Claudio Bonadio también", sostuvo en su declaración indagatoria Rolando Barreiro, quien tenía orden de captura y se presentó en el juzgado federal de Dolores, según informaron fuentes judiciales.

Barreiro solicitó ser aceptado como imputado colaborador en la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal que buscaba extorsionar con información de causas judiciales. Por ello declaró durante varias jornadas ante el juez Ramos Padilla y ahora deberá resolverse si se lo admite en ese rol.

Barreiro aludió a la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública, a cargo de Bonadio y Stornelli. En la indagatoria sostuvo que fue contactado por un abogado que le dijo necesitar hablar con el ahora detenido D'Alessio para, por su intermedio, "averiguar" en el juzgado cómo "hacer un tipo de arreglo" por "dos o tres empresas ligadas a la causa de los cuadernos".

También declaró que D'Alessio mencionó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en relación a sus entradas y salidas del país.

"Cerca de las elecciones de 2015 un día me dice que en caso de que ganara Macri él iba a volver a ENARSA, me dijo si me interesaba acompañarlo a eso porque el sabía de la corrupción de ENARSA y los robos de combustible de los pozos de Buenos Aires", contó además en la indagatoria sobre su vínculo con D'Alessio.

Además, mencionó a la diputada Paula Oliveto, en relación a presuntas reuniones que según D'Alessio mantenía con ella.

"Se que hablaba por teléfono, por mensaje, que se reunía, me ha contado y he escuchado que fue al Congreso, que tuvo reuniones, y con Elisa Carrió me dijo que estuvo en un par de oportunidades", declaró Barreiro.