Cumbre con la UCR para definir el Vice de la fórmula presidencial de Cambiemos

Mauricio Macri invitaría a los gobernadores radicales, a la gobernadora Vidal y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri convocará a la Casa de Gobierno a los gobernadores radicales, con la posibilidad de que de esa reunión surja un ofrecimiento para que un dirigente de la UCR ocupe el segundo lugar en la fórmula de Cambiemos.

La convocatoria de la Casa Rosada, prevista para el lunes próximo, incluye a los gobernadores radicales, Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), a la gobernadora María Eugenia Vidal, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al ministro del Interior, Rogelio Frigerio además, claro, del jefe de Gabinete Marcos Peña.

“La fecha de la cumbre no tiene otra explicación que la intención del Gobierno de anticiparse y dotar de una excusa fuerte a los radicales que defienden la continuidad en Cambiemos, de cara a la Convención Nacional de la UCR, aún sin fecha y cuyo desenlace es temido en el PRO. La frase de Federico Storani, que expuso que “no sería una locura que la UCR rompa con Cambiemos para apoyar a Lavagna”, todavía retumba en Casa Rosada”, afirmó ayer la web del diario Clarín.

Pero en el radicalismo no se conforman con un cargo: pretenden tener mayor injerencia en la toma de decisiones.

“No puede ser que se cocine todo entre dos personas y después tengamos que salir a poner la cara nosotros y a defender cosas sobre las que ni siquiera pudimos decir en privado que no estábamos de acuerdo”, expuso ayer un dirigente encumbrado de la UCR. Además piden un plan económico menos ortodoxo para salir de la crisis.

Entregar el cargo de vicepresidente a un radical tomó forma en las últimas semanas. El punto máximo de presión se dio durante la visita que hizo a Casa Rosada Enrique “Coti” Nosiglia, quien -como contó Perfil- planteó que el jefe de Estado debía rodearse de un vice radical para acallar el fuego cruzado interno.

El pedido del “Coti” fue evaluado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien al mismo tiempo redobla sus esfuerzos por despejar cualquier duda respecto a que Macri va a ir por la reelección.

Durán Barba sin voz ni voto

Se comentó ayer en la Casa Rosada que el ecuatoriano Jaime Durán Barba no habría participado de la decisión. “Ya no me escucha como antes”, se quejó Durán Barba ante uno de los hombres de confianza del Persidente, indicaron ayer.

Pero no todos los radicales están convencidos de que en el encuentro con el jefe de Estado, surja un ofrecimiento a la Vicepresidencia. Inclusive uno de los radicales de mayor confianza con Mauricio Macri, como fue Ernesto Sanz, hoy no tienen relación con el primer mandatario. “Está cansado del destrato”, dijeron en su entorno.

La última aparición pública de Sanz data de mayo del año pasado, cuando acudió a la Quinta de Olivos y posó para la foto junto al resto de la mesa política que había trazado el jefe de Gabinete para superar la crisis. Pero no lo llamaron más.

El 4 de marzo último, los gobernadores Valdés, Cornejo y Morales, junto a legisladores radicales se reunieron en Corrientes para definir la estrategia con miras a las primarias de agosto, en medio de la tensión con el PRO por el pedido de un sector de la UCR de internas presidenciales para contener a los desencantados de Cambiemos.

Luego vendrían algunas voces disidentes dentro de Cambiemos, como la del presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, quien junto a Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella se reunieron con el aún no lanzado candidato presidencial Roberto Lavagna.

Y en Córdoba, la agitación llegó a la interna del radicalismo, con un claro enfrentamiento entre el intendente Ramón Mestre y el favorito de Macri, el diputado Mario Negri.