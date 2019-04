Venezuela: el chavismo votó por seguir el juicio a Guaidó, quien convocó a salir a la calle

En una sesión con gritos de "paredón" y pedidos de "tribunales populares" para juzgar a los opositores, la ANC aprobó el levantamiento de la inmunidad del líder opositor

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por chavistas, aprobó anoche la continuación de un enjuiciamiento contra el líder opositor Juan Guaidó, quien reaccionó de inmediato convocando a sus seguidores a protestas callejeras. En una sesión con gritos de "paredón" y pedidos de "tribunales populares" para juzgar a los opositores, la ANC aprobó el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.

El foro chavista dio luz verde a la continuidad del enjuiciamiento después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, le solicitara "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato. El punto primero del decreto establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela", citaron medios locales y la agencia de noticias EFE .

Ese artículo establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento". "Esto es parte de la historia nuestra", indicó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida en un decreto en el que no se mencionó formalmente el término inmunidad. "Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", agregó Cabello.

La Fiscalía mantiene una investigación abierta a Guaidó después de que este se proclamase presidente encargado el 23 de enero, y ratificó ayer medidas cautelares de prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes. Guaidó reaccionó al anuncio de la Constituyente llamando a los ciudadanos a reaccionar con "protesta estratégica organizada" desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad", una actividad con la que el antichavismo busca aumentar presión contra el presidente Nicolás Maduro.

Reiteró que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe", y que sus argumentos fueron "ridículizables", aunque reconoció que eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen. No obstante, advirtió al gobierno que encarcelarlo tendrá consecuencias y un costo político dentro y fuera de Venezuela pues, recordó, es reconocido como gobernante interino "por más de 50 países". "Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de Estado", sentenció.

El jefe parlamentario también pidió a las Fuerzas Armadas tomar una decisión en vista de la situación al considerar que una eventual detención "sería ponerse en contra de la república".