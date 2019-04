El anuncio de intervención del BCRA hizo bajar al dólar

La divisa cerró a $45,59, luego de la medida que contó con el respaldo del FMI, que así acepta un reclamo explícito del Gobierno, pese a que contradice sus clásicas posturas

| Publicado en Edición Impresa

El dólar cayó 2,78% y finalizó a $45,59 promedio para la venta al público, mientras que en el segmento mayorista la divisa bajó 3,57% y cerró a $44,32 como consecuencia del anuncio del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central que se conoció ayer antes de la apertura del mercado y en el que se tomó la decisión de que la entidad pueda intervenir en el mercado de cambios aún dentro de la “zona de no intervención”.

El Copom decidió que “el Banco Central podrá realizar ventas de dólares aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $ 51,448 (el límite superior de las bandas cambiarias fijadas a diario por la autoridad monetaria), cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado”.

“En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el Banco Central incrementará de 150 a U$S 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora”, indicó el organismo en un comunicado en el que agregó que “asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario”.

Las modificaciones al régimen monetario-cambiario vigente se adoptaron “dado el aumento de la volatilidad cambiaria observado en los últimos días”, indicó un comunicado. En todos los casos, el monto de pesos resultante de estas ventas será descontado de la meta de base monetaria.

EFECTO INMEDIATO

La medida, tuvo su efecto inmediato en la plaza donde el dólar abrió en baja y que según los especialistas ejercieron un poder disuasorio y permitieron desarticular parcialmente la presión sobre el mercado, que había llevado al dólar a máximos históricos. Christian Buteler, analista financiero, explicó que el cambio anunciado por el Banco Central “le da más control. Hoy puede intervenir tanto dentro como fuera de la Zona de No Intervención y no sabemos con cuántos dólares lo hará. Este cambio es a favor del BCRA”.

Sin embargo, advirtió que poder intervenir no significa que lo haga bien. “Si la intervención no es efectiva corre el riesgo de volver a perder muchos dólares para evitar llegar a un determinado precio pero una vez acabado esos dólares te quedás con el mismo problema y sin reservas. La medida en principio es buena, todo dependerá como la usa”, sentenció Buteler.

Para Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment: “En un momento había que terminar con las bandas. Aunque no lo digan explícitamente se acabaron y vamos a algo más normal, en donde el Banco Central va operar en forma independiente y sin contarle a los agentes económicos qué va a hacer para bajar la volatilidad de la moneda”.Ayer, el Banco Central vendió, a cuenta del Tesoro los U$S 60 millones que diariamente dispone en la plaza, conforme al acuerdo ahora modificado con el FMI.

Distintos observadores coincidieron en que el aval del Fondo Monetario a las medidas de una mayor intervención directa se da a contramano de las decisiones que hasta el momento había seguido a rajatablas el organismo, tendientes a que no se utilizaran fondos, supuestamente destinados a cancelar deudas surgidos del préstamo stand by para contener el mercado de cambios, en especial luego de la experiencia de los titulares del Banco Central que utilizaron esos fondos y no pudieron evitar la fuga de divisas ni la disparada del dólar (ver aparte).

Mientras tanto, por el lado monetario el Banco Central convalidó una suba de tasas de Leliq de 1,32 puntos porcentuales, que alcanzaron un promedio de 73,191% para un total adjudicado de $207.099 millones.

CAYÓ LA BOLSA Y EL RIESGO PAÍS

Mientras tanto, el índice Merval de la Bolsa porteña cayó ayer 3,91% con poco volumen de negocios mientras que los bonos en dólares subieron lo que impactó en una mejora del 2,8% en el riesgo país que se ubicó en 940 puntos básicos. Según los analistas esta apreciación en el tipo de cambio fue lo que hoy contuvo al mercado bursátil.