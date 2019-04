Tomar un café y ver qué onda, lo más elegido por las parejas locales para su primera cita

Lejos del cine, de la cena o del paseo de otras épocas por algún parque, el cafecito y la charla son la principal alternativa para los que buscan conocerse o dar con su media naranja. En ese encuentro inicial la mayoría prefiere no arriesgar demasiado

| Publicado en Edición Impresa

Tradicionalmente ir a cenar era la salida más común para quienes buscaban verse por primera vez y conocerse un poco. En la actualidad -por temas económicos, para tener un primer encuentro más breve y ver si realmente hay feeling con la otra persona- quienes se conocen online -como la mayoría de las personas hoy por hoy- prefieren verse “en la vida real” café de por medio.

La primera cita es un momento clave y muchas personas prefieren “no arriesgar demasiado” en este encuentro. Un café, una mirada y después se decide cómo continua la historia, si continua.

Para validar esta tendencia que crece al ritmo de nuevas costumbres y contextos económicos, una encuesta reciente realizada por la app de citas online BlindLove reveló que “tomar un café” (40%) es la mejor opción para quienes se encuentran en la “vida real” por primera vez, mientras que en segundo lugar, con un 20%, aparece salir a cenar (sushi es la comida más elegida en estos casos). Más atrás queda ir al cine (12%, cuando en otros tiempos acaso era la primera opción) e ir a un recital/evento (8%), espacios donde el diálogo es más restringido.

Los boliches se posicionan como el lugar preferido para para conocer a alguien

“Detectamos que una de las mayores inquietudes a la hora de planear la primera cita es el temor a los excesos: al no conocer demasiado a la otra persona uno no sabe si está proponiendo un plan demasiado arriesgado o muy ‘aburrido’. Por eso pensamos en “Ask on a Date”, un “banco de ideas” para tener la primera cita perfecta, basada en un algoritmo que sugiere lugares para ir a comer o eventos para compartir según los gustos de ambos usuarios” explica Federico Volinsky, CEO de BlindLove.

Según esta app, son pocos los que eligen planes osados para que la primera cita salga del molde (10%). Dentro de su menú pueden optar por salidas a parques temáticos: zoo, de diversiones o los más novedosos, de camas elásticas. Cualquiera sea la elección incide mucho el factor económico. Según una encuesta realizada por Eventbrite -la plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos-, de hecho, quienes deciden salir a cenar en pareja destinan entre 700 a 1000 pesos, una cifra no apta para todos los bolsillos.

En el segmento de 20 a 35 años, el café se reemplaza por un encuentro en una cervecería artesanal: además de ser lugares más económicos, son una propuesta descontracturada y más informal que “sentarse a la mesa” de un restaurante. En todos los casos, antes de la primera cita, un 80% de los usuarios prefiere conocer la voz del otro y hablar por teléfono. En estos tiempos, según parece, la primera cita es cada vez menos “a ciegas”.