Volvió Mirtha: con nuevo horario, buen rating, reclamos y la parejita del momento

La Chiqui regresó con sus comidas televisadas y se dio el lujo de festejar por Racing campeón, vestida de celeste y blanco

Mirtha, con un look “muy Racing”

Tras una pausa de algunas semanas, tras su temporada en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió el fin de semana a la pantalla de El Trece con sus comidas televisadas que tuvieron buen rating, invitados que le hicieron uno que otro reclamo y la presencia de la parejita más top del ambiente.

Aunque lo más saliente, quizás, fue el look que la conductora eligió para romper el hielo el sábado, toda de celeste, y con una cinta blanca en una de sus muñecas, en honor al club de sus amores, Racing, quien salió campeón la semana pasada.

“Las vueltas son terribles. No me acuerdo de nada, ni por dónde tengo que empezar ¡y hace 40 años hago lo mismo! Pobre Daniel (Tinayre), siempre antes de volver le decía lo mismo y él me respondía: ‘Al aire te acordás de todo’”, dijo y tenía razón: salió todo impecable.

En su regreso a las cenas, la Chiqui volvió con el economista Carlos Melconian, la actriz Catherine Fulop, el periodista Luis Otero, el actor Oscar Martínez y el director de cine Juan José Campanella.

Invitados que le dieron 8.8 puntos de rating, y algún pico de 10, convirtiéndose en lo segundo más visto de la jornada. Vale aclarar que la diva debutó en un nuevo horario, a las 20, con lo que evitó la competencia contra Andy Kusnetzoff y “PH”, que llegó a las 12.1 unidades.

En su primer programa de la vuelta, Mirtha recibió un reproche en cámara de una de sus invitadas: “Yo siempre recuerdo cuando sentaste a Chávez acá, porque él era encantador… Pero un encantador de serpientes”, le dijo la Cathy Fulop, y Mirtha, asintiendo, contó que la venezolana la llamó después para “reprocharle” haber invitado al ex presidente. Y Mirtha se defendió: “Hasta ese momento no se sabía realmente qué actitud iba a tomar, y era un hombre muy agradable, muy simpático”.

La mesa del domingo fue más light y contó con la parejita del momento, China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes sacaron algún trapito sucio al sol, entre risas. También estuvieron Peter Lanzani, Diego Leuco, Florencia Peña y Mike Amigorena.

Además de amor, proyectos personales y laborales, los invitados hablaron de la realidad del país y, como extranjero, el que opinó sobre lo que ve “de afuera” fue el chileno Benjamín Vicuña, quien aseguró: “Lo que más me entristece de Argentina hoy es que esa tristeza y malhumor social se están instalando en la calle”.