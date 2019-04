Vidal y Ducoté recorrieron El Mercado en tu Barrio de Pilar

El intendente Nicolás Ducoté recibió esta mañana la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, junto a quien recorrió el puesto fijo de El Mercado en tu Barrio, en Pilar centro, sobre la calle 11 de Septiembre. Los funcionarios conversaron con los feriantes y vecinos acerca de esta iniciativa estatal que busca acercar productos de calidad y económicos, al tiempo que genera puestos de trabajo.

Ducoté y Vidal conversaron con Lourdes Suárez, vecina de Manzanares, que se acercó a la Dirección de Niñez, Género y Diversidad Sexual de Pilar tras sufrir situaciones de violencia de género. Lourdes es actualmente feriante del Mercado tu Barrio, tiene su propia marca de alfajores, luego de haber participado del proyecto Vida Libre de Violencia, en donde recibió capacitación y herramientas para poder desarrollar su emprendimiento. Más adelante, pudo abrir su propio puesto en el Mercado, en donde, además de sus alfajores, vende café, licuados y tortas.

Al respecto, Lourdes contó: "Tengo mi propia marca de alfajores, La Lurdinha, con la que empezamos hace poco más de un año, con el apoyo del intendente. Siempre me gustó el Mercado, me dieron un lugar y acá estoy trabajando, creciendo cada vez más. Siempre he sido feriante, vendedora de alimento, pero ahora estoy en regla, eso cambió mi vida. Me siento muy protegida por la Dirección de Género además, y animo a que más mujeres se acerquen. Me emocionó mucho que vinieran hoy el intendente y la gobernadora a charlar conmigo".